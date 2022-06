Què és l'hidrogen verd i com t'ajudarà en la teva vida?

Contingut ofert per:





L'hidrogen verd és l'originat gràcies a les energies renovables baixes en emissions. Es pot fer servir en el transport, en la fabricació industrial, per escalfar cases i, en realitat, per a qualsevol cosa. És molt eficient i net perquè a diferència de la producció de l'hidrogen gris, l'hidrogen verd redueix les emissions de CO2 fins a un 70%.

Per diferenciar-los parlem de tres tipus d'hidrogen:

Els combustibles fòssils encara suposen dos terços del consum energètic a Espanya. El seu pes és gran en sectors com el transport, on cobreixen gairebé el 95% del total, o en les calefaccions, on suposen prop del 85%. En el cas de la indústria, aquest percentatge baixa al voltant del 60%, ja que més del 30% del consum en aquest sector prové de l'electricitat.

L'electrificació continua sent la primera opció per aconseguir avançar en la descarbonització, aprofitant-ne l'origen renovable com a font de menor cost i sense emissions, així com l'avantatge en eficiència dels equips elèctrics sobre les tecnologies de combustió. Per aquest motiu, l'hidrogen verd, fabricat partint d'electricitat renovable, ha reaparegut amb força com una via per aconseguir reduir les emissions en aquells sectors de difícil electrificació on no hi ha una alternativa més eficient. Les indústries consumidores d'hidrogen procedent de combustibles fòssils, les indústries amb processos que requereixen altes temperatures i obtenen l’energia a partir de l'ús de combustibles fòssils i alguns usos de mobilitat pesada, per exemple, es poden beneficiar molt de l'adopció de l'hidrogen verd per funcionar.

Una gran aposta per la transició energètica

Iberdrola encapçala el desenvolupament de l'hidrogen verd amb més de 60 projectes en vuit països (Espanya, el Regne Unit, el Brasil i els Estats Units, entre d'altres) per respondre a les necessitats de descarbonització. Per assolir els objectius climàtics és imprescindible l'electrificació. Tot i això, per raons tecnològiques és difícil electrificar el consum de sectors industrials com el dels fertilitzants, el del refinament, la indústria d'alta temperatura i del transport pesant. Per a ells, la producció d'hidrogen verd per electròlisi a partir d'energia 100% renovable és clau per assolir la neutralitat climàtica.

Igual que ja va fer amb les renovables fa 20 anys, la companyia ha tornat a ser pionera en el nou repte tecnològic que suposa la producció i el subministrament d'hidrogen verd. Iberdrola es posa així al capdavant d'aquesta nova revolució renovable, donant suport a la indústria per reduir-ne les emissions contaminants.

Ara, Iberdrola ha inaugurat a Puertollano (Ciudad Real) la planta d'hidrogen verd més gran d'ús industrial d'Europa, amb un electrolitzador capaç de produir 3.000 tones d'H 2 renovable a l'any.

Planta d'hidrogen verd a Puertollano (Ciudad Real)

Amb una inversió total de 150 milions d'euros, la instal·lació podrà evitar l'emissió de fins a 48.000 tones de CO 2 a l'any. Aquesta central pionera generarà hidrogen 100% verd amb zero emissions de CO 2 gràcies a la utilització de fonts renovables. L'electricitat necessària per a la producció de l'hidrogen prové d'una planta solar fotovoltaica de 100 MW innovadora directament connectada a l'electrolitzador. Aquesta planta fotovoltaica és la primera instal·lació de la companyia a Espanya que compta amb panells bifacials i un sistema d’emmagatzematge per a bateries d’ió liti amb una capacitat de 20 MWh.

La planta solar tindrà una producció anual de 156.000 MWh, cosa que evitarà l'emissió de més de 30.000 tones de CO 2 a l'any.

Els principals elements de la planta de Puertollano

Però el més interessant del projecte són els avantatges que suposa l'hidrogen verd com a font d'energia:

El procés d'obtenció

Hi ha diverses maneres d'extreure l'hidrogen dels possibles compostos, però la forma més habitual és l'electròlisi. Aquest mètode utilitza el corrent elèctric per separar l'hidrogen de l'oxigen que hi ha a l'aigua, per tant, si aquesta electricitat s'obté de fonts renovables, es pot produir energia sense emetre diòxid de carboni a l'atmosfera. L'obtenció d'hidrogen verd per electròlisi a partir de fonts renovables consisteix en la descomposició de les molècules d'aigua (H 2 O) en oxigen (O 2 ) i hidrogen (H 2 ).

Aquesta forma d'obtenir hidrogen verd estalvia 830 milions de tones anuals de CO2 quan aquest gas es produeix mitjançant combustibles fòssils.

Tancs d'hidrogen verd.

Més sostenible i més barat

L'augment de l'escala de producció, la baixada del cost dels electrolidors i de l’electricitat renovable farà que a final de la dècada l’hidrogen verd sigui el més competitiu i el seu cost podria ser inferior als dos dòlars per quilo aquesta dècada i quedar-se per sota del dòlar el 2050. Això significa que l’hidrogen verd serà una opció de producció neta més barata a llarg termini, amb un potencial de reducció de costos molt més gran que l'hidrogen blau, que s'espera que disminueixi només entre un 5 i un 10% d'aquí al 2050.