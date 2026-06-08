De la família nombrosa a viure sols
La transformació de les llars espanyoles
Hi va haver un temps, no tan llunyà, en què la llar espanyola s’imaginava plena: pares, fills, potser avis, habitacions compartides i una taula gran.
Hi va haver un temps, no tan llunyà, en què la llar espanyola s’imaginava plena: pares, fills, potser avis, habitacions compartides i una taula gran.
Tres dècades després, aquesta imatge s’ha reduït. Les llars són més petites, les famílies nombroses han perdut pes i viure sol ha deixat de ser una excepció per convertir-se en un dels grans senyals del canvi social a Espanya. Les causes i les conseqüències d’aquesta transformació tenen importants implicacions per a la societat espanyola.
Des de 1991 fins a 2022, el panorama familiar a Espanya ha experimentat una metamorfosi notable. Segons un informe de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, les llars unipersonals han crescut un 81%, mentre que les famílies formades per cinc membres o més han disminuït un 73%. Aquest canvi no només reflecteix una nova realitat demogràfica, sinó també una transformació en les dinàmiques socials i econòmiques del país.
L’increment de les llars unipersonals ha estat un dels canvis més significatius. El 1991, aquestes llars representaven només el 13,5% del total, mentre que el 2022 van arribar al 24,5%. Aquest augment es deu, en gran part, a l’envelliment de la població i a l’augment de l’esperança de vida de les dones, que tendeixen a viure soles després de la mort de les seves parelles.
D’altra banda, les famílies nombroses han experimentat una reducció dràstica. El 1991, les llars amb cinc persones o més representaven el 19,7% del total, però el 2022 aquesta xifra es va reduir fins a només el 5,3%. Aquest fenomen està relacionat amb la caiguda de la taxa de natalitat, que actualment se situa en 1,1 fills per dona, molt per sota del nivell de reemplaçament generacional.
La transformació de les llars a Espanya no és un fenomen aïllat, sinó que respon a una sèrie de factors interrelacionats.
Un dels principals motors d’aquest canvi és l’envelliment de la població. A mesura que augmenta l’esperança de vida, més persones, especialment dones, es troben vivint soles. Aquest fenomen ha comportat un augment de la proporció de llars unipersonals, que s’ha convertit en una norma més que no pas en una excepció.
Per a Albert Esteve, director del Centre d’Estudis Demogràfics (CED), «el principal motor de l’increment de les llars unipersonals en més d’un 80% es deu a l’envelliment de la població, que ha implicat un augment del nombre de persones que viuen soles, sobretot dones que viuen més anys que els seus marits».
La disminució de la fecunditat i l’augment de les separacions i els divorcis també han contribuït a la reducció de la mida de les llars. Les parelles tendeixen a tenir menys fills i, en molts casos, les famílies es dissolen, fet que es tradueix en un augment de les llars monoparentals.
L’estabilitat laboral i la conciliació entre la vida laboral i familiar són factors clau que influeixen en la decisió de tenir fills. Les polítiques de conciliació i els incentius econòmics poden tenir un impacte a curt termini sobre la natalitat, però no són suficients per revertir la tendència a llarg termini.
La transformació de les llars també ha comportat una nova configuració de les estructures familiars. El 1991, les llars de dues persones representaven el 23,3% del total, mentre que el 2022 aquesta xifra va augmentar fins al 32,1%. Això indica que les parelles sense fills estan en augment, reflectint un canvi en les prioritats i els estils de vida dels espanyols.
Les llars de tres persones han mantingut una proporció estable al llarg del temps, mentre que les llars de quatre persones han disminuït. Aquest canvi suggereix que les famílies tradicionals estan en declivi i que les noves formes de convivència estan guanyant terreny.
La convivència també ha canviat significativament. Les persones passen menys temps vivint amb els seus pares i més temps soles. Aquest canvi és especialment notable entre les dones grans, que sovint es troben vivint soles després de la mort de les seves parelles.
A més, la transformació de les llars a Espanya té profundes implicacions socials i culturals. La creixent individualització de la societat pot comportar un augment de la soledat i l’aïllament, especialment entre les persones grans.
La soledat s’ha convertit en una qüestió de preocupació creixent a la societat espanyola. A mesura que més persones viuen soles, és fonamental abordar les conseqüències socials d’aquest fenomen. La manca d’interacció social pot tenir efectes negatius sobre la salut mental i el benestar general de les persones.
Les noves dinàmiques de convivència també estan canviant la manera com les persones es relacionen entre elles. Les parelles sense fills i les llars monoparentals estan redefinint què significa ser una família en la societat contemporània.
La transformació de les llars a Espanya és un reflex de canvis més amplis en la societat. A mesura que avancem cap a un futur més individualista i divers, és crucial reconèixer i abordar les implicacions d’aquests canvis. L’evolució de l’estructura familiar no només afecta la vida quotidiana de les persones, sinó que també planteja reptes i oportunitats per a la política social i econòmica del país.