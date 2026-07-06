L'arribada de l'estiu comporta una sèrie de reptes per a moltes famílies a Espanya, especialment per a aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat. I és que, a Espanya, un de cada tres infants creix en contextos de pobresa. Les dificultats econòmiques i la manca d'accés a recursos educatius limiten les oportunitats de desenvolupament de milers de famílies.
CaixaProinfancia: un estiu ple d'oportunitats
L'arribada de l'estiu comporta una sèrie de reptes per a moltes famílies a Espanya, especialment per a aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat. I és que, a Espanya, un de cada tres infants creix en contextos de pobresa. Les dificultats econòmiques i la manca d'accés a recursos educatius limiten les oportunitats de desenvolupament de milers de famílies.
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La Fundació "la Caixa" treballa per mitigar aquestes desigualtats a través de programes d'acompanyament socioeducatiu, com CaixaProinfancia, que busca garantir que tots els infants tinguin accés a un estiu ple d'oportunitats. Per a l'any 2026, la Fundació "la Caixa" ha destinat més de 700 milions d'euros a programes de transformació social. Aquesta inversió es dirigeix a àrees on les necessitats són més urgents, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels menors i de les seves famílies.
I per això, mentre que algunes famílies gaudeixen d'unes merescudes vacances, d'altres han de fer front a la manca de recursos econòmics i a la dificultat de conciliar la feina amb la cura dels seus fills. Així, la Fundació "la Caixa" ha posat en marxa el seu programa CaixaProinfancia, que ofereix un estiu ple d'activitats educatives i recreatives per a més de 30.000 infants i adolescents en risc d'exclusió social.
La importància del lleure educatiu
El lleure educatiu és fonamental per al desenvolupament integral dels menors. A través d'activitats lúdiques, culturals i esportives, els infants no només es diverteixen, sinó que també adquireixen habilitats socials i personals. Aquest tipus d'experiències els permet:
Desenvolupar l'autoestima: Participar en activitats en grup ajuda els infants a sentir-se valorats i a millorar la seva autoconfiança.
Fomentar l'empatia: En interactuar amb els altres, aprenen a posar-se al lloc de l'altre, fet que és essencial per al seu desenvolupament emocional.
Estimular l'autonomia: Les activitats els ensenyen a prendre decisions i a ser responsables de les seves accions.
Marc Simón, subdirector general de l'Àrea Social de la Fundació "la Caixa", destaca que "les activitats d'estiu de CaixaProinfancia són molt més que una proposta de lleure; afavoreixen el desenvolupament personal i social d'infants i adolescents amb pocs recursos". El programa CaixaProinfancia ofereix una àmplia gamma d'activitats que es duen a terme entre juny i setembre. Aquestes inclouen campaments, casals d'estiu i centres oberts, tots organitzats en col·laboració amb diverses entitats socials. Les activitats estan dissenyades per ser inclusives i accessibles, garantint que tots els infants puguin gaudir d'un estiu enriquidor.
Els campaments són una de les principals propostes del programa. Aquests espais permeten als infants gaudir de la natura, participar en jocs a l'aire lliure i aprendre sobre el medi ambient. D'altra banda, els casals d'estiu ofereixen activitats en entorns urbans, on els menors poden explorar la seva ciutat i participar en tallers creatius.
Campaments, casals i activitats teatrals: Campaments a escena!
Els campaments són una de les principals propostes del programa. Aquests espais permeten als infants gaudir de la natura, participar en jocs a l'aire lliure i aprendre sobre el medi ambient. D'altra banda, els casals d'estiu ofereixen activitats en entorns urbans, on els menors poden explorar la seva ciutat i participar en tallers creatius.
Una de les novetats més destacades d'aquest any és la iniciativa "Campaments a Escena!", que inclou cinc dinàmiques teatrals. A través d'aquestes activitats, els infants treballen en equip per crear una obra de teatre, fet que els permet desenvolupar habilitats com la creativitat, l'expressió emocional i la cooperació. Aquest enfocament no només és divertit, sinó que també promou la cohesió social entre els participants.
Suport integral a les famílies
CaixaProinfancia no només se centra en els infants, sinó que també ofereix un suport integral a les seves famílies. El programa busca trencar el cicle de la pobresa intergeneracional mitjançant un model d'intervenció que combina:
Reforç educatiu: classes de suport escolar i subministrament de material educatiu.
Lleure i temps lliure: activitats durant tot l'any que fomenten el desenvolupament personal.
Atenció psicosocial: tallers i suport psicològic per ajudar les famílies a afrontar les seves dificultats.
Durant l'últim any, més de 67.000 infants i adolescents s'han beneficiat d'aquest programa, que compta amb la col·laboració de més de 475 entitats socials d'arreu d'Espanya.
La lluita contra la pobresa infantil
La Fundació "la Caixa" també actua com a organisme intermedi del Fons Social Europeu Plus (FSE+), cofinançant la convocatòria "Més Infància". Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir activitats de lleure educatiu a 2.000 infants més durant els mesos d'estiu, ampliant així l'abast del programa.
Mitjançant un enfocament integral que combina lleure educatiu, suport familiar i reforç educatiu, el programa CaixaProinfancia busca garantir que tots els menors tinguin l'oportunitat de gaudir d'un estiu enriquidor i ple d'oportunitats. En un context en què la desigualtat continua sent una realitat, iniciatives com aquesta són fonamentals per construir un futur més just i equitatiu per a tothom.