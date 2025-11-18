Estadis connectats: quan l'alta velocitat converteix el directe en una experiència híbrida

Amb ella, els organitzadors superen els límits tècnics de la massificació i amplien l'abast de cada concert, partit o cerimònia a audiències globals.
La història de la comunicació en esdeveniments en viu és, en essència, la història de com la tecnologia eixampla el públic. Fa més de cinc segles, la música era privilegi d'audiències selectes, com les que van escoltar Mozart o Beethoven. El 1906, Reginald Aubrey Fessenden va realitzar la primera emissió de música per ràdio; el 1973, Elvis Presley va fer el salt a la televisió per satèl·lit amb un concert des de Hawaii que va recórrer el món. Avui, la connectivitat permet compartir en temps real els moments més emocionals: els assistents es connecten amb els seus éssers estimats —i amb l’artista— des del seient.
“El principal desafiament de la concurrència d'usuaris en una determinada àrea i usant dades és la capacitat de la xarxa. Però en els grans esdeveniments, el formigó i el vidre poden aturar les ones de ràdio de l'exterior. La solució és crear un disseny professional”
Marcin Augustyniak. Telco Solutions for Real Estate | Head of Enterprise Department at Cellnex Poland.
Garantir internet ininterromput i d'alta qualitat a estadis, pavellons o grans oficines és un desafiament tècnic majúscul. Les parets de formigó i els tancaments de vidre dificulten l'entrada de senyal des de l'exterior i, a dins, el veritable repte és la capacitat: quan desenes de milers de persones usen dades alhora, la xarxa se satura si no hi ha una arquitectura específica per a alta densitat.
Cellnex i els seus socis aborden aquest coll d'ampolla amb una combinació de dues peces clau:
Sistema d’Antena Distribuïda (DAS): una xarxa d’antenes interiors que porta 4G i 5G a cada racó de l’estadi. Dissenyar-lo exigeix enginyeria fina —quilòmetres de cablejat i coordinació amb els quatre grans operadors mòbils—, i el seu desplegament en edificis en ús hi afegeix complexitat. El resultat: alta velocitat i baixa latència fins i tot amb màxima ocupació.
Plataforma d'edge streaming: un sistema de lliurament de vídeo d'ultra baixa latència que opera en servidors ubicats dins del recinte. En mantenir el processament, la codificació i l’streaming localment, evita el backhaul a internet i descarrega la xarxa, millorant temps de resposta i estabilitat.
Connectivitat robusta significa una cosa tangible per al públic, on es produeixi una Connexió personal per a videotrucades i publicacions en xarxes sense esperes: records compartits en temps real. Però també una Experiència immersiva al mòbil, en paral·lel al directe: l'aficionat pot ser el seu “propi realitzador”, triar càmeres, repetir un gol o una falta, recuperar allò que no ha vist i consultar estadístiques i dades ampliades del joc o de l'artista.
La xarxa suporta serveis integrats, canalitzats habitualment per l'app corporativa de l'estadi: guiat a seients, banys o bars; informació d’ocupació i temps d’espera; i comandes de menjar i beguda des del seient per recollir sense cues. Són utilitats discretes que redueixen fricció i eleven la satisfacció.
Els esdeveniments han deixat d'existir només en el pla físic. Hi conviuen dues capes: la de l'estadi ple d'emocions i la digital multiplicada per pantalles i algorismes. Així, un partit, un concert o una cerimònia es converteix en contingut: fragmentat, dirigit i monetitzable. Les grans cites —del futbol americà als macroconcerts o els Jocs Olímpics— mostren aquesta escala dual, amb milions presents i audiències globals sumades en les hores següents a cop de clips, resums i reaccions.
“Aquesta capacitat de connectivitat del Benito Villamarín fa que els usuaris gaudeixin de l’ambient de l’estadi i d’un ambient de connectivitat, i celebrar els triomfs amb amics que potser no hagin pogut anar al camp”
Alejandro Cañestro. IT Director del Reial Betis Handbol.
El resultat és un canvi de paradigma. La connectivitat ja no és un luxe: és la base sobre la qual pensem, creem i col·laborem en la feina i l'entreteniment. En un gran esdeveniment, una mala cobertura deixa un mal record; per això, una xarxa mòbil robusta s’ha de considerar estàndard de servei. Perquè els esdeveniments en viu són, cada vegada més, xarxes en viu: el que passa en un punt del mapa neix local, però el seu impacte —i el negoci— s'amplia, en segons, a una audiència global.