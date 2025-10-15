Blackout: el desafiament de mantenir-nos connectats

En un context internacional marcat per la incertesa energètica, la dependència tecnològica i la fragilitat de les infraestructures crítiques, Cellnex llança el primer capítol de la seva sèrie de videopòdcasts sota el títol “Blackout: when the lights go out” (apagada: quan s'apaguen els llums), una reflexió audiovisual sobre com respondre davant d’un col·lpase elèctric massiu.
Aquest contingut no només planteja escenaris d’emergència, sinó que posa sobre la taula el paper de les telecomunicacions com a columna vertebral de la sobirania operativa d’un país. ¿Què passa quan les xarxes cauen? ¿Qui garanteix la continuïtat dels serveis essencials? ¿Com s'articula la resposta des del sector privat amb vocació pública?
En aquest episodi, experts de Cellnex i el sector analitzen com les infraestructures permeten mantenir connectades les forces de seguretat, els serveis sanitaris i les administracions en moments de màxima tensió. La proposta no és només tècnica: és política, estratègica i profundament humana.
Aquest contingut forma part d'una sèrie de sis episodis que aborden temes com ara transport, sostenibilitat, espais urbans i xarxes compartides.
El videopòdcast compta amb la participació de Víctor Sánchez i Alfonso Álvarez, la visió operativa del qual ha estat clau per aterrar el missatge en un llenguatge accessible i directe.
Adela Úcar: periodista.
Víctor Sánchez: director d'Operacions de RTVE.
Alfonso Álvarez: CEO de Cellnex España.