El tren com a oficina, aula i sala de cinema

El que abans era temps mort en els desplaçaments diaris, avui s'ha convertit en una extensió de la vida digital: oficines mòbils, aules connectades i cinemes portàtils sobre rails.
Cada dia, milions de persones passen més d'hora i mitja en trajectes cap a la feina, estudis o activitats quotidianes. Aquest temps, tradicionalment improductiu, ha esdevingut una oportunitat per treballar, aprendre o gaudir de l'oci digital.
Tot i això, aconseguir una connexió fluida en un tren segueix sent un desafiament tècnic. Les altes velocitats, els túnels i les variacions geogràfiques exigeixen solucions de xarxa avançades. En aquest context, l'arribada del 5G marca un abans i un després, en oferir una connectivitat estable, de baixa latència i alta velocitat que permet als passatgers mantenir-se sempre en línia.
L'impacte del transport ferroviari a Europa és monumental: milers de trens recorren més de 200.000 quilòmetres de vies cada dia i transporten l'equivalent a 429.000 milions de passatgers per quilòmetre.
En l'àmbit urbà, el metro és la columna vertebral de la mobilitat: més de 60 milions de persones l'utilitzen diàriament. Aquest creixement sostingut situa el ferrocarril com un pilar essencial per a la mobilitat del futur, més eficient i sostenible.
El videopòdcast recull testimonis que il·lustren aquesta transformació:
Zoel Hernández, usuari habitual de trens de rodalies, explica com aprofita el temps de desplaçament per treballar en remot, tot i que reconeix els reptes que suposa el teletreball entre estacions.
Andrea Paniccia, de Cellnex Itàlia, destaca que “el 5G representa un salt tecnològic sense precedents a l'entorn ferroviari”. Segons explica, aquesta tecnologia permet prioritzar serveis crítics —com els sistemes automàtics de conducció— i garantir una resposta tècnica immediata entre dispositius i usuaris.
Sergio Galvano, enginyer a Catalunya, posa el focus en les solucions DAS (Distributed Antenna System), essencials per mantenir cobertura constant en trens i túnels.
Des de Nápoles, Vincenzo Orazzo, d'Azienda Napoletana Mobilità, recorda que “150.000 persones fan servir cada dia el metro napolità” i que el 5G ja està millorant l'experiència dels ciutadans, tant en la comunicació personal com en la professional.
El videopòdcast conclou amb una visió de futur: la plena connectivitat en trens, metros i autobusos no és només una millora tècnica, sinó un canvi social profund.
La Unió Europea s'ha fixat un objectiu clar per al 2030: que el 100% dels passatgers tinguin accés a connectivitat durant els viatges.
En definitiva, la tecnologia està redefinint el valor del temps en trànsit i transforma cada viatge en una oportunitat per estar més connectats, més informats i més lliures.