Kit Digital ens ajuda a controlar tots els processos de l'empresa

La seva gerent, Susana García, explica que van decidir sol·licitar l'ajuda del programa Kit Digital perquè van detectar la necessitat de reforçar la relació amb els clients i digitalitzar els processos.

¿Per què us vau decidir a participar en Kit Digital?

Entre altres necessitats, teníem la de reforçar el sistema de gestió de relacions amb els nostres clients. Vam optar per participar en aquest programa per digitalitzar aquests processos. El primer era detectar les mancances que tenim i fixar-nos en altres sistemes i altres entitats que ho estan fent millor.

¿Com ha estat el procés de sol·licitud del bo digital?

El tràmit per sol·licitar el bo és molt senzill perquè a través de la plataforma et van guiant. No té cap dificultat. A partir d'aquí ja havíem de cercar agent digitalitzador i contractar els seus serveis perquè implantés la solució tecnològica que necessitem.

¿Quin tipus de solucions digitals heu implantat?

En el nostre cas, les solucions digitals que vam prioritzar van ser instal·lar un sistema que centralitzi la informació de diferents àmbits de l'empresa, com ara el control d'inventari, la relació amb els clients o la comptabilitat. Volíem a més que estigués tot enllaçat, en comptes de tenir diferents programes que no estan connectats entre si.

¿Quina valoració feu de Kit Digital?

Estem molt satisfets i ja estem veient els canvis. Kit Digital ens facilitarà molt el dia a dia, ens ajudarà a controlar els processos i les dades, però sobretot perquè no hi hagi pèrdues d'informació.

Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, gestionada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, que té com a objectiu impulsar la transformació digital de les petites empreses, microempreses i autònoms amb menys de 50 empleats.

Està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros a través dels fons NextGenerationEU. Compta amb la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora.

Red.es ha obert en un temps rècord tres convocatòries del Programa que actualment conviuen en paral·lel. Aquests mesos, al voltant de 600 milions d'euros ja han arribat a les petites empreses i autònoms espanyols. A més, sota el lema 'zero papers' i gràcies a eines de robotització, s'ha aconseguit reduir el temps de tramitació d'un expedient de tres hores de mitjana a tres minuts.

