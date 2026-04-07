Sempre parlem del futur de l'energia i qui pren decisions és l'adult, però aquest futur serà el present d'aquests nens i nenes que ara són als col·legis d’educació infantil i primària.
Sumant Energies
per València
És una iniciativa solidària impulsada per Fundació Naturgy que duu a terme accions de reconstrucció amb visió de futur després de la DANA.
¿En què consisteix el projecte?
La iniciativa s'articula en quatre eixos: Persones, Ocupació, Medi Ambient i Educació. Aquest projecte aprofundeix en l'eix educatiu amb l'objectiu d'apropar als lectors totes les accions que s'han desenvolupat al voltant d'aquest pilar, amb el potencial de canviar-ho tot.
Per això, es recullen testimonis de directors i docents de diferents centres educatius valencians, que mostren en què consisteixen iniciatives com Efigy Schools o Efigy Girls. A més, s'aborda la instal·lació de plaques solars en diversos centres, així com els tallers impulsats a les aules per apropar el concepte de l'energia a l'alumnat i fomentar la sostenibilitat, la igualtat d'oportunitats i la implicació de tota la comunitat educativa.
Els estudiants que avui són a les aules seran els que prenguin les decisions en el futur.
Fundació Naturgy ha vingut a sumar a la reconstrucció i a més està portant a terme accions que es mantenen en el temps.
Xaro Escrig, directora general d'Innovació i Inclusió Educativa de la Generalitat Valenciana.
Mirem cap al futur amb esperança que tot allò que nosaltres fem per i per als alumnes, amb tot el que la comunitat educativa aporta i amb tot allò que organitzacions com Fundació Naturgy aporten, tingui un perquè.
Xavier Madramany, director de CEIP Lluís Vives de Silla.
Emissions generades durant aquest projecte1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transport
- 5% energia consumida
- 38% càtering
- 12% allotjament
Neutres en CO22/3
Les emissions generades equivalen:
- A 3 viatges d'una persona amb avió de Madrid-Barcelona.
- A 11 arbres absorbint emissions durant un any.
- Al 10% del consum energètic d'una llar durant un any.
Mesurem, reduïm, neutralitzem3/3
#BuenaHuella és una iniciativa liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per minimitzar-ne l’impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.
Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia del grup Naturgy per seguir impulsant iniciatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.
Amb #BuenaHuella, Prensa Ibérica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat, minimitzant la petjada de carboni en la seva elaboració de continguts, així com en altres que es produeixen des de la redacció. El compromís en el procés de producció i distribució d'aquest projecte materialitzat principalment en comptar, per al rodatge del documental, amb el nostre equip de producció amb seu a València. D'aquesta manera, els desplaçaments s'han reduït al màxim.
Així mateix, per al desenvolupament posterior dels continguts hem treballat en espais amb finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, una persona de l'equip de producció va caminant a l'oficina i la resta utilitzen el transport públic per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. A això s'hi afegeix que tant el lloc web com les imatges utilitzades s'han optimitzat per reduir al màxim la nostra petjada de carboni.