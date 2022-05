S

ituat a la província de Burgos, Pradoluengo és conegut a Espanya com el poble dels mitjons. A finals del segle XIX la indústria tèxtil, centrada en la fabricació de boines i mitjons, es va convertir en el vaixell insígnia de l’economia local de la localitat. Des d’aleshores, empreses familiars com la de Calcetines Mingoo han perpetuat aquest ofici convertint-lo en una tradició local. Tradició a la qual la família Mingo ha anat sumant la innovació al llarg dels anys, apostant per la sostenibilitat a través de la fabricació de mitjons a partir de fil que prové de plàstics reciclats del mar. Una aposta en la qual s’han fixat Banco Santander i la Cambra de Comerç per elegir-la com a Pime de l’Any de la província de Burgos en l’última edició d’aquests guardons que reconeixen el treball de les petites i mitjanes empreses.

“No recordo la meva vida si no és jugant entre sacs de mitjons a l’antiga fàbrica del meu pare”, explica el gerent de Calcetines Mingo, José Manuel Mingo. I és que va ser el seu besavi, Avelino de Miguel, el que va fundar l’empresa el 1914, que després passaria a mans del seu avi i del seu pare, fins que el 1999, José Manuel va agafar les regnes del negoci per convertir-se en la quarta generació de la família dedicada a l’empresa. Va ser en aquell moment quan “ens vam adonar que havíem de canviar-ho tot, que havíem d’especialitzar-nos en un producte d’alta qualitat, especialitzat, personalitzat, que als grans fabricants asiàtics no les interessés fabricar”, reconeix. Des d’aleshores, la innovació i el desenvolupament es van convertir en el far que guia l’activitat de Calcetines Mingo.

Els mitjons que fomenten l’economia a les zones rurals tenen premi. Foto: Sergio González.

Tradició tèxtil

La seva proximitat al riu Orpesa que garantia l’energia necessària per al funcionament de les eines utilitzades en la fabricació de mitjons, o el fàcil accés a matèries primeres com la llana merina van permetre que la indústria tèxtil arribés a Padroluengo a finals del segle XIX per quedar-se i convertir la localitat de Burgos en una referència en la fabricació d’aquesta peça. Tant que als seus inicis, el poble sencer era una gran fàbrica on els veïns s’ocupaven de cadascuna de les fases de fabricació d’un mitjó en garatges i baixos de cases.

Amb el temps, i circumstàncies com l’entrada de competidors estrangers o la crisi de la indústria tèxtil, la situació ha canviat i les coses ja no són com abans. No obstant, malgrat comptar amb poc menys de 1.200 habitants, el 25% dels mitjons a nivell nacional es produeixen a Pradoluengo, és a dir, un de cada quatre mitjons, es fabriquen allà.

Tradició tèxtil. Foto: Sergio González.

Una xifra a la qual contribueix cada any Calcetines Mingo, amb una producció d’una mitjana anual d’un milió de parells de mitjons, dels quals es destinen al voltant de 400.000 parells a l’exportació. D’això se n’encarreguen els seus 25 treballadors, dels quals un 90% resideix al poble, garantint d’aquesta manera l’ocupació i l’economia rural, perquè com reivindica Ángel Martín, exempleat de Calcetines Mingo, “és necessari crear empreses a les zones rurals perquè puguin continuar amb vida”. Vides com la d’Amaya Pereda, una de les treballadores més joves de la plantilla de Mingo que reconeix que “sempre he volgut viure aquí i perquè sigui possible es necessiten empreses com Calcetines Mingo, que ens donin l’oportunitat de tenir un futur i una vida al poble”.

Precisament aquesta aposta pel més local ha sigut un altre dels punts a tenir en compte per Banco Santander i la Cambra de Comerç per atorgar-li el reconeixement de Pime de l’Any de la província de Burgos. Perquè l’entitat recolza des de fa anys les petites i mitjanes empreses com a puntal de la nostra economia. Ajuda en el seu dia a dia 4 milions de pimes amb programes específics de finançament i assessorament, el foment de la digitalització o l’impuls a la internacionalització.

Aposta per la sostenibilitat. Foto: Sergio González.

Aposta per la sostenibilitat

Això i la seva voluntat de ser el màxim de sostenibles. Perquè des de fa anys, Calcetines Mingo ha fet una aposta per la sostenibilitat. Prova d’això és la seva col·lecció FreeWaves by FunStep, una gamma de mitjons fabricats a partir d’un fil de polièster que s’aconsegueix gràcies als materials reciclats dels mars Cantàbric i Mediterrani. D’aquesta manera, cada parell de mitjons d’aquesta col·lecció equival a una bossa de plàstic procedent del mar. Aquesta iniciativa és un clar exemple del compromís de l’empresa familiar per la innovació i la sostenibilitat. Un segell propi amb el qual demostrar que des de l’Espanya rural es pot competir en igualtat de condicions amb aquelles empreses situades en grans nuclis de població.

