Prevenció d'incendis
La Diputació de Girona reforça el suport a la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb subvencions
La convocatòria inclou set línies adreçades a ajuntaments, ADF i associacions de propietaris
El ple de la Diputació de Girona ha aprovat inicialment les bases de les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis. Els ajuts tenen com a objectiu facilitar la gestió sostenible dels boscos, reduir el risc d’incendi i afavorir l’adaptació dels espais forestals al canvi climàtic. La convocatòria s’estructura en set línies adreçades principalment als ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les associacions de propietaris forestals. Entre les actuacions previstes hi ha els tractaments silvícoles, el manteniment de franges perimetrals, les actuacions incloses en els plans municipals de prevenció d’incendis i el foment de la gestió forestal conjunta.
També es dona suport al funcionament de les ADF, per a actuacions urgents en cas d’incendi i per a la vigilància durant l’estiu en espais naturals protegits com l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí-Muntanya Gran, les Gavarres i Cadiretes. A més, les subvencions fomenten la conservació de boscos singulars, l'adaptació al canvi climàtic i l'aprofitament de la biomassa forestal.
Entre els principals canvis que s'han fet a les bases, hi ha que per primer cop es podran demanar renovacions dels convenis per a la constitució de reserves forestals en boscos madurs; la definició i consolidació d'una nova línia d'inversió per a les ADF; un increment dels imports mínims que rebran les ADF per a despeses corrents o l'increment dels trams de percentatges de subvenció per afavorir els micropobles. També passa dels 7.000 a 10.000 euros la subvenció màxima a associacions de propietaris forestals per a la gestió conjunta de finques.
A les bases no fan esment a l’incendi de les Gavarres ja que qualsevol acció que es decideixi fer post incendi haurà de ser extraordinària. Tanmateix, el plenari ha aprovat un crèdit extraordinari per a una subvenció al Consorci de les Gavarres per finançar els treballs de restauració i prevenció de danys ocasionats per l’incendi de les Gavarres per valor de 59.000 euros.
Amb relació a això, el president de la Diputació, Miquel Noguer, va signar aquest a l'agost, un acord entre les quatre diputacions i la Generalitat per impulsar la gestió dels boscos de forma coordinada que garanteix que cap municipi del país es quedi sol davant l'amenaça dels incendis i l'impacte del canvi climàtic.
Diverses mocions
D'altra banda, la Diputació ha aprovat diverses mocions. Una per declarar la demarcació de Girona lliure de matrimonis forçats; una altra d'adhesió al Manifest del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva (1027-2027) i una altra per a la creació d'una estratègia catalana de control de vectors i un finançament comú dels serveis de control de mosquits públics de Catalunya.
- Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
- Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
- Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
- Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
- Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries