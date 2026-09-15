Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sílvia FargasSetmana del Llibre en CatalàCorredor mediterrani VilamallaMedicà
instagramlinkedin

Prevenció d'incendis

La Diputació de Girona reforça el suport a la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb subvencions

La convocatòria inclou set línies adreçades a ajuntaments, ADF i associacions de propietaris

El ple de la Diputació de Girona.

El ple de la Diputació de Girona. / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Girona

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat inicialment les bases de les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis. Els ajuts tenen com a objectiu facilitar la gestió sostenible dels boscos, reduir el risc d’incendi i afavorir l’adaptació dels espais forestals al canvi climàtic. La convocatòria s’estructura en set línies adreçades principalment als ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les associacions de propietaris forestals. Entre les actuacions previstes hi ha els tractaments silvícoles, el manteniment de franges perimetrals, les actuacions incloses en els plans municipals de prevenció d’incendis i el foment de la gestió forestal conjunta.

També es dona suport al funcionament de les ADF, per a actuacions urgents en cas d’incendi i per a la vigilància durant l’estiu en espais naturals protegits com l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí-Muntanya Gran, les Gavarres i Cadiretes. A més, les subvencions fomenten la conservació de boscos singulars, l'adaptació al canvi climàtic i l'aprofitament de la biomassa forestal.

Entre els principals canvis que s'han fet a les bases, hi ha que per primer cop es podran demanar renovacions dels convenis per a la constitució de reserves forestals en boscos madurs; la definició i consolidació d'una nova línia d'inversió per a les ADF; un increment dels imports mínims que rebran les ADF per a despeses corrents o l'increment dels trams de percentatges de subvenció per afavorir els micropobles. També passa dels 7.000 a 10.000 euros la subvenció màxima a associacions de propietaris forestals per a la gestió conjunta de finques.

A les bases no fan esment a l’incendi de les Gavarres ja que qualsevol acció que es decideixi fer post incendi haurà de ser extraordinària. Tanmateix, el plenari ha aprovat un crèdit extraordinari per a una subvenció al Consorci de les Gavarres per finançar els treballs de restauració i prevenció de danys ocasionats per l’incendi de les Gavarres per valor de 59.000 euros.

Amb relació a això, el president de la Diputació, Miquel Noguer, va signar aquest a l'agost, un acord entre les quatre diputacions i la Generalitat per impulsar la gestió dels boscos de forma coordinada que garanteix que cap municipi del país es quedi sol davant l'amenaça dels incendis i l'impacte del canvi climàtic.

Notícies relacionades i més

Diverses mocions

D'altra banda, la Diputació ha aprovat diverses mocions. Una per declarar la demarcació de Girona lliure de matrimonis forçats; una altra d'adhesió al Manifest del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva (1027-2027) i una altra per a la creació d'una estratègia catalana de control de vectors i un finançament comú dels serveis de control de mosquits públics de Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
  2. Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
  3. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  4. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  5. La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
  6. Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
  7. Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
  8. Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries

El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros

El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu

Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu

Ester Expósito (26 anys), sobre com era de nena: La meva àvia deia: «Aquesta nena va néixer vella»

Ester Expósito (26 anys), sobre com era de nena: La meva àvia deia: «Aquesta nena va néixer vella»

'El cas de l’avi pistoler' o la soledat de la gent gran: cada any els Bombers recuperen 150 cadàvers a Barcelona

'El cas de l’avi pistoler' o la soledat de la gent gran: cada any els Bombers recuperen 150 cadàvers a Barcelona

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

Llarena rebutja aplicar l’amnistia a Puigdemont sense que es pronunciï el Constitucional

Llarena rebutja aplicar l’amnistia a Puigdemont sense que es pronunciï el Constitucional
Tracking Pixel Contents