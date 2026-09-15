Successos
Cau una xarxa de ciberestafes amb ramificacions a la província Girona i més d’un milió d’euros defraudats
La Guàrdia Civil ha detingut 29 persones i n’investiga 57 més arreu de l’Estat; els estafadors es feien passar per bancs mitjançant SMS i trucades
La Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de ciberestafes amb ramificacions a la província de Girona que hauria defraudat més d’un milió d’euros. L’operació s’ha saldat amb 29 detinguts i 57 investigats arreu de l’Estat per presumptes delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
Girona figura entre les províncies afectades per la segona fase de l’operació, juntament amb Barcelona, Tarragona i una vintena més de territoris. La Guàrdia Civil, però, no concreta quants detinguts o investigats corresponen a la demarcació gironina. Les 43 víctimes identificades fins ara són totes d’Aragó.
La xarxa es feia passar per entitats bancàries mitjançant SMS fraudulents i trucades telefòniques. Primer enviaven un missatge alertant d’un suposat càrrec elevat al compte de la víctima i facilitaven un número de telèfon per anul·lar-lo. Després, fent-se passar per gestors del banc i utilitzant dades personals de les víctimes, aconseguien que transferissin diners o fins i tot contractessin préstecs.
Fins a 100.000 SMS per hora
La investigació, batejada com a operació Ibermellow, va permetre localitzar un call center amb capacitat per enviar més de 100.000 SMS falsos cada hora. En els registres practicats a Badalona, Terrassa, Madrid i Cartagena, els agents van intervenir 57.520 euros en efectiu, 365 targetes SIM, 176 targetes bancàries, 95 màquines d’enviament massiu d'SMS i 70 telèfons mòbils.
Els diners estafats circulaven posteriorment per diferents comptes per dificultar-ne el rastreig. La Guàrdia Civil va identificar una xarxa de «mules econòmiques», persones que cedien els seus comptes per rebre i moure els diners a canvi d’una comissió.
La segona fase ha permès desmantellar aquest sistema de blanqueig i recuperar 256.708 euros. Els investigadors atribueixen a la xarxa almenys 43 estafes, amb un perjudici superior al milió d’euros.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
- Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
- Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
- Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
- Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries