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Marc Puigtió renuncia a ser alcaldable d'ERC a Girona per "dignitat i responsabilitat"

El fins ara candidat d'ERC a Girona considera que la "normalització" de gravar i difondre converses privades és preocupant

Marc Puigtió.

Marc Puigtió. / Aniol Resclosa

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L'alcaldable d'ERC a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per "dignitat i responsabilitat" després de la filtració dels àudios. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un "error greu" i que n'assumeix les conseqüències, però també li preocupa la "normalització" d'aquestes pràctiques en política, basades en "enregistrar, editar i difondre converses privades". El fins ara alcaldable subratlla que s'aparta perquè "el projecte" d'ERC a Girona és "més important" que ell, que no va assumir el repte de liderar-lo "per aferrar-se" a un lloc i perquè és "el més honest". "Ho faig amb tristesa, però amb la tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses es compliquen", afirma.

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