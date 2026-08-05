El candidat republicà a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió demana disculpes per un àudio filtrat: «ERC m’ha de pagar la festa»
El partit ha obert una diligència informativa per valorar possibles incompliments del codi ètic arran de l'àudio
Josep Coll
El terratrèmol de polèmiques a la secció local d’ERC a Girona continua. L’alcaldable de la formació per a les eleccions municipals del 2027, Marc Puigtió, ha hagut de demanar disculpes a la militància aquest dimarts després que es filtrés a les xarxes socials un àudio en què criticava durament diferents sectors del partit. En una carta enviada als militants, Puigtió reconeix que en la conversa hi ha «expressions i plantejaments que no són adequats i que poden haver generat malestar, decepció i desconfiança». Paral·lelament, ERC ha obert una diligència informativa, el pas previ a l’obertura d’un expedient, per determinar si s’ha produït algun incompliment del codi ètic de la formació.
En l’àudio, publicat al compte d’Instagram @girona_perduda i que ha circulat com la pólvora, el candidat assegura que la seva «intenció» era «fotre’ls fora a tots» i quedar-se amb ERC per poder «utilitzar els seus drets electorals». Puigtió es presentarà als comicis del maig de l’any vinent sota les sigles ERC-Moviment Gironí. Moviment Gironí és el nom de la plataforma que ell mateix va impulsar i ja el primer dia va dir que el seu objectiu era «desmarcar-se» d'ERC. En un altre moment de la conversa, fent referència als fullets que reparteix durant el porta a porta pels diferents barris, Puigtió afirma que hi apareix el logotip d’ERC perquè li han «de pagar la festa».
També es pot escoltar Puigtió afirmant que té «tota la gent d’ERC enfadada» perquè lidera un «projecte nou». Assegura, a més, que no vol «cap» dels tres regidors republicans de l’Ajuntament de Girona, que formen part de l’equip de govern juntament amb Guanyem. Els regidors actuals són Quim Ayats, Raquel Robert i Àdam Bertran.
De fet, Puigtió ha criticat en diverses ocasions la gestió del govern municipal en qüestions com els pressupostos o la gestió del cinema Truffaut. Aquestes crítiques li han valgut disputes a les xarxes socials amb la portaveu de Guanyem, Sílvia Aliu, però també amb regidors d’ERC. El més contundent ha estat Àdam Bertran, que va arribar a afirmar que Puigtió estava aplicant un «155» a la secció local. L’actual alcaldable també critica Bertran en l’àudio difós a les xarxes.
«Fora del context»
En la carta de disculpes, l’alcaldable assegura que no va «calibrar prou bé ni l’interlocutor ni les conseqüències d’aquella aproximació». Ara es posa a «disposició» de la militància per «escoltar, parlar i respondre amb transparència» i reconeix que ha comès un «error». També afirma que no vol «alimentar més confrontacions ni reobrir ferides».
Puigtió també defensa que el material difós correspon a «fragments editats de converses privades» mantingudes mesos enrere, publicats sense el seu consentiment i «fora del context» en què es van produir. Segons explica, en aquella conversa intentava «rebaixar un clima de tensió i uns atacs» que afectaven el partit i diverses persones, tot i que admet que va abordar malament la situació i es compromet que «una situació com aquesta no tornarà a passar». L’alcaldable assegura que ara vol «reparar la confiança» de la militància i reivindica ERC com un projecte «guanyador per a Girona».
Una crisi que ve de lluny
L’àudio difós a les xarxes, però, ha tornat a evidenciar la divisió interna d’ERC a Girona. Tot va començar quan el mateix Puigtió va anunciar que es presentaria a les primàries per encapçalar la candidatura de la formació a les eleccions municipals del 2027. Al setembre, l’exalcalde de Sant Julià de Ramis es va disputar la plaça amb Àdam Manyé, el candidat més pròxim a l’anterior executiva local. Puigtió va guanyar per només un vot, 28 a 27, en una votació també marcada per la polèmica, ja que es va declarar nul un vot que afavoria Manyé. El resultat es va impugnar, però la Comissió de Garanties va rebutjar el recurs i Puigtió va ser ratificat com a alcaldable.
A l’octubre, la tensió va augmentar quan, en només tres dies, ERC va sumar vint-i-dos nous militants, la majoria pròxims al candidat. La crisi va culminar al febrer amb una moció de censura impulsada per la militància contra l’anterior executiva local, presidida per Joan Sibills. La junta va dimitir el dia abans de l’assemblea, que, tot i així, va aprovar la moció. Posteriorment, Salva Romero, afí a Puigtió, va ser proclamat nou president de l’executiva local.
En aquella assemblea no hi van assistir els membres de la junta sortint, fet que va evidenciar la ruptura interna de la formació. L’únic membre de l’anterior executiva que hi va participar va ser Karim Sabni, exsecretari de la secció local i número cinc de la candidatura d’ERC a les eleccions municipals del 2023, que no havia signat la dimissió.
Aquest dimarts, Sabni ha anunciat que fa un «pas al costat» arran de la difusió de l’àudio. En una publicació a les xarxes socials, ha assegurat que «l’antifeixisme, els valors republicans i l’esquerra no admeten ambigüitats». El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha compartit la publicació de Sabni.
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Via: Diari de Girona
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