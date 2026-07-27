Cinema
Nobles, cavalls, donzelles i centenars de figurants omplen la catedral de Girona pel rodatge d'‘Enredados’
El Barri Vell ha acollit una de les jornades més intenses del rodatge de Disney, amb un ampli desplegament de seguretat i un constant anar i venir d’extres per la pujada de la catedral
Pau Cambronero
La catedral de Girona i els seus carrers adjacents s’han vestit de gala aquest dilluns al matí per un dels principals dies de rodatge del film de Disney ‘Enredados’, que des de fa una setmana transforma la ciutat en el regne de Corona. Al llarg del matí, els membres de seguretat i el personal de la producció han començat a tallar els carrers que donen directament al temple eclesiàstic i al carrer dels Apòstols, impedint el pas a la gran quantitat de públic que s’hi ha aplegat per intentar captar i registrar alguna imatge o vídeo del rodatge. Entre la gran multitud de curiosos també hi ha hagut nombrosos turistes estrangers que, sorpresos pel desplegament i l’ambient que es vivia a la zona, s’han aturat per observar de prop els preparatius del film, i perquè no, treure algunes imatges per guardar el record del dia que van coincidir amb el rodatge de la pel·lícula a la ciutat.
De fet, el secretisme de la productora ha estat idèntic al que ha mantingut durant tots aquests dies de rodatge. Malgrat tot, en tractar-se d’una de les jornades amb més presència d’extres, en una producció que mobilitza prop de mig miler de figurants a Girona, el moviment ha estat molt més evident. Des de primera hora del matí.
Nobles, donzelles i gent fent de poble han anat desfilant pels carrers del Barri Vell, una imatge que s’ha fet especialment notòria des del carrer de la Claveria. Des d’aquest punt s’ha pogut observar com els membres del repartiment de figuració s’anaven resguardant a la Biblioteca Josep Riera abans d’incorporar-se al rodatge i, sobretot, com aquells que interpreten els nobles sortien de l’edifici per dirigir-se cap a la plaça dels Apòstols, enfilant la pujada de la catedral. Precisament, un espai que s’ha convertit durant la jornada d’avui en un estable improvisat per als cavalls que també formen part de les escenes.
L’arribada de protagonistes
Ha estat també des del carrer de la Claveria quan, cap a tres quarts de dotze del matí, un turisme de color negre ha accedit fins a la zona restringida. Del vehicle n’ha baixat l’actor estatunidenc Milo Manheim, protagonista del film i encarregat de donar vida a Flynn Rider, enmig de l’expectació. També, per aquells visitants que han estat més matiners, han pogut veure pels voltants del dispositiu la productora nord-americana Kristin Burr, responsable del projecte a través de Burr! Productions, coproductora del film juntament amb Walt Disney Pictures.
Després d’una setmana de rodatge, i a punt de deixar enrere la jornada que més participants ha reunit als carrers de Girona, l’equip de producció continuarà treballant a la ciutat fins al pròxim 3 d’agost, dia en què està previst que finalitzi la gravació en exteriors. Abans, però, el calendari encara preveu diverses localitzacions destacades. Per això mateix, mentre seguia la gravació, l’equip artístic de la producció ha continuat avançant en el decorat d’altres espais que apareixeran a la pel·lícula. Un dels principals serà la pujada de Sant Domènec, on el rodatge afectarà el carrer durant quatre dies, del 28 al 31 de juliol. L'espai ja llueix els estendards blaus amb el sol daurat al mig, les escales s'han omplert de parades de mercat, s'hi ha instal·lat un gran tapís i també s'han pintat diverses decoracions als graons. Els dies 29 i 30 de juliol s'hi gravaran les escenes, comportant talls de circulació tant de vehicles com de vianants per la pujada de Sant Domènec, com pels carrers de l'entorn, mentre que els dies 28 i 31 afectarà només de 12h a 17h, ja que es destinaran als treballs de muntatge i desmuntatge de la decoració.
A la plaça dels Jurats, la decoració ja estava pràcticament enllestida. Hi ha diverses parades que simulen un mercat amb tot de taules i cadires enmig. I en una de les parets del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona hi llueix un mosaic dels reis i la princesa perduda. També es preveu que a finals d’aquesta setmana es gravin algunes escenes a Besalú i, per això, hi haurà talls al pont medieval del municipi. De fet, des de fa uns dies ja hi ha un equip artístic treballant en l’ambientació de l’espai.
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Via: Diari de Girona
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