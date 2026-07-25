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Un xoc frontal entre dos cotxes deixa tres ferits, dos de greus, a la Tallada d'Empordà

Les víctimes han estat traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona

Senyalització d'un accident de trànsit

Senyalització d'un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

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ACN

La Tallada d'Empordà

Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest dissabte al matí a la C-31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà. L'accident s'ha produït cap a un quart de set del matí. A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.

Via: Diari de Girona

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