Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli
És una de les conclusions de la campanya 'El català et serveix' del CPNL que ha visitat una setantena de negocis
Berta Artigas Fontàs / ACN
Tècnics del Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) han visitat en les últimes setmanes una setantena de bars, restaurants i hotelers de Llafranc, Calella de Palafrugell, Tamariu, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge en el marc de la campanya 'El català et serveix'. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua. Segons la coordinadora de la iniciativa, Marta Padrós, s'han trobat propietaris "amb una sensibilitat molt alta" pel català, però també amb dificultats de trobar personal de temporada amb "coneixements suficients" d'aquesta llengua. Després de l'estiu, la campanya s'ampliarà a totes les comarques de Girona.
A finals de maig va començar la campanya 'El català et serveix', amb l'objectiu de fomentar la llengua al sector de l'hostaleria. Des de llavors, els tècnics del CPNL han visitat una setantena d'establiments de Llafranc, Calella de Palafrugell, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la Unió d'Empresaris d'hostaleria i turisme Costa Brava Centre.
Durant les visites, s'ha informat els establiments dels serveis d'assessorament lingüístic del Consorci, així com dels cursos de formació adaptats al sector, dels recursos de suport i del programa 'Voluntariat per la llengua'. L'objectiu de la campanya és facilitar que la retolació, els menús i les cartes, però sobretot, que l'atenció al públic també es puguin oferir en català.
La coordinadora de la campanya, Marta Padrós, ha destacat la bona predisposició del sector. "Hem trobat una sensibilitat molt alta per part dels propietaris i gestors d'establiments", ha assegurat. En molts casos, ja disposaven de cartes en català i de personal de sala capaç d'atendre la clientela en aquesta llengua. Tot i això, també han detectat dificultats per incorporar treballadors de temporada "amb coneixements suficients de català". En alguns casos, s'han trobat amb establiments que han d'afrontar que treballadors pleguin a la meitat de la temporada, fet que obliga els propietaris d'aquests negocis a contractar de manera ràpida i sense prioritzar els coneixements de català.
Formació flexible
De fet, la temporalitat també és un dels reptes pel Consorci. "Molts negocis concentren la seva activitat durant els mesos d'estiu i tenen poc marge per fer formació en plena temporada alta", ha detallat Padrós. Per això, des del CPNL han ofert fórmules flexibles, com ara formacions breus en horaris adaptats o la creació de parelles lingüístiques entre companys de feina.
Un dels establiments que hi ha participat ha estat l'Hotel Bell Repòs de Platja d'Aro, que ha incorporat diverses accions per fomentar l'ús del català entre la plantilla. La seva CEO, Sònia Joanals, ha assegurat que veu la campanya com "una eina molt útil" per facilitar la integració lingüística dels treballadors i millorar l'atenció al client.
Segons Joanals, molts treballadors "entenen el català, però encara no s'atreveixen a parlar-lo". En aquest sentit, l'establiment ha impulsat parelles lingüístiques i un grup de sis treballadores ha fet una microformació de cinc hores amb continguts adaptats a les seves necessitats i tasques diàries. Segons Joanals, aquestes accions ajudaran a "donar confiança" per parlar en català.
La responsable de l'hotel ha assegurat que actualment 20 dels 25 treballadors de l'establiment utilitzen el català amb normalitat. La plantilla és diversa, amb persones procedents de diferents països d'Amèrica del Sud i del nord de l'Àfrica.
Les iniciatives també han comptat amb la implicació dels treballadors. Un és en Juan, que va arribar a Sant Antoni de Calonge des de l'Argentina fa dos anys i mig. Durant aquest temps ha fet cursos al Consorci i també ha tingut parelles lingüístiques per millorar el seu nivell. "M'ajuda la feina, però també relacionar-me amb altres famílies de l'escola del meu fill i amb la gent del poble", ha explicat.
Ara, ell mateix farà de parella lingüística per ajudar altres companys a guanyar fluïdesa. Les converses es basaran en situacions quotidianes, com saludar en arribar o fer el traspàs d'informació en català.
Final de la primera fase
La campanya ha tancat la "primera prospecció" del pla pilot, segons la seva coordinadora. En ple pic de la temporada turística, el sector no té marge per incorporar accions formatives, que es reprendran després de l'estiu. Llavors, la iniciativa està previst que s'ampliï a la resta de les comarques de Girona.
El sector de l'hostaleria i la restauració és un dels motors principals de l'economia gironina. Segons dades del Consorci, una part molt significativa de l'activitat depèn del turisme, que representa aproximadament el 70% de l'ocupació del sector. En aquest context, s'hi observa un retrocés de l'ús del català. La necessitat de personal afavoreix la contractació de treballadors que no el dominen, fet que redueix la capacitat d'atendre en català quan el client el fa servir.
Segons dades de l'estudi Ofercat, a Girona ciutat la disponibilitat lingüística del català ha baixat dels 82 als 63 punts en els últims set anys.
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