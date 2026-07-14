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Crisi

Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria

Geis atribueix el trencament al "personalisme" de l'alcalde i li critica deixar "en segon lloc" prioritats de Junts

La vicealcaldessa Gemma Geis, l'alcalde Lluc Salellas i el tinent d'alcaldia Quim Ayats, durant la valoració dels 100 dies de govern a Girona

La vicealcaldessa Gemma Geis, l'alcalde Lluc Salellas i el tinent d'alcaldia Quim Ayats, durant la valoració dels 100 dies de govern a Girona / Xavier Pi / ACN

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Xavier Pi | Marina López

Girona

Junts ha trencat el pacte tripartit a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ho va fer saber a l'alcalde Lluc Salellas aquest dilluns al vespre, després del ple municipal que precisament va evidenciar que l'acord es trobava més a la corda fluixa que mai. Geis ha atribuït la sortida del govern al "personalisme" de Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps "en segon lloc" projectes i "carpetes" que Junts considerava prioritàries.

Entre d'altres, la fins ara vicealcaldessaha posat com a exemples de temes "inajornables", i que porten massa temps encallats, aspectes de funcionament intern de l'Ajuntament, la moratòria a determinats comerços o el dia a dia de la ciutat. La portaveu de Junts ha dit que marxen de manera "serena" i que faran "oposició responsable", però també ha admès que no compartien "la forma de governar" de Guanyem i ha afirmat que, en ocasions, els fins ara companys de coalició haurien d'haver "cuidat una mica més les formes".

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