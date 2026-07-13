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Pere Albó, en llibertat a disposició del jutge després de masturbar-se davant de menors a la piscina d'un hotel
L'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols es va colar a la piscina d'un hotel de Santa Susanna, on va començar a tocar-se davant desenes de persones
Detingut Pere Albó, exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se davant de menors a la piscina d'un hotel
La plaça d'Arenys de la secció d'Instrucció del Tribunal d'instància d'Arenys de Mar ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts al Parlament Pere Albó, detingut diumenge per la Policia Local de Santa Susanna, al Maresme, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge ha rebut aquest dilluns Albó per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat. La situació processal de l'home és d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt "desequilibrat i fora de sí". Pere Albó, membre del partit MESCat, va entregar l'acta de regidor a l’Ajuntament de Sant Feliu el desembre passat.
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