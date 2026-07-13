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MESCat suspèn de militància Albó de forma cautelar després de la detenció per masturbar-se en la piscina d'un hotel
El partit investiga uns fets que condemna "de la manera més rotunda"
Detingut Pere Albó, exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se davant de menors a la piscina d'un hotel
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Barcelona
MESCat Independetistes d'Esquerra ha suspès de militància l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts al Parlament Pere Albó després de la seva detenció per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi.
El partit ha acordat aquesta decisió de forma cautelar fins que conclogui l'expedient, segons ha explicat la mateixa formació en un comunicat en què ha condemnat "de la manera més rotunda" els fets.
MESCat ha expressat una "absoluta sorpresa i consternació" per la detenció i ha obert "immediatament" un expedient per investigar els fets. Albó, membre de MESCat, va entregar l'acta de regidor a l'Ajuntament de Sant Feliu el passat desembre.
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