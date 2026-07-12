Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
Una veïna va alertar els serveis d'emergència després de veure el cos de la víctima surant a l'aigua
Una dona de 79 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a dos quarts de set de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Mossos i de la Policia Local de Llagostera. Tot i la intervenció, no es va poder fer res per salvar-li la vida. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
Com que els fets han tingut lloc en una propietat privada i no hi ha testimonis del que va passar, de moment no es pot determinar si la dona va morir per ofegament o bé a conseqüència d'un problema de salut sobrevingut mentre s'estava banyant. Els Mossos han descartat que es tracti d'una mort violenta.
Via: Diari de Girona
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