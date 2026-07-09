Govern i Diputació de Girona faran "les aportacions necessàries" per millorar camins i fer més dipòsits a les Gavarres
Dalmau i Paneque es reuneixen amb els alcaldes i s'emplacen a una junta extraordinària del Consorci d'aquí a 15 dies
Marina López | Gerard Vilà
El Govern i la Diputació de Girona faran "les aportacions necessàries" per millorar els camins i ampliar els dipòsits d’aigua al massís de les Gavarres, després de l’incendi que ha afectat unes 2.200 hectàrees. En una reunió al Consell Comarcal del Baix Empordà, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s’han reunit amb alcaldes, propietaris forestals i membres del Consorci de les Gavarres. Les parts s’han emplaçat a fer una junta extraordinària d’aquí a quinze dies, en què s’espera que ja s’hagin quantificat els diners necessaris, un cop avaluats els danys. A banda, Paneque ha confirmat que han fet un segon requeriment a l’empresa adjudicatària perquè hi havia aspectes "que no quedaven prou clars".
La millora de la xarxa viària, afectada especialment arran dels temporals, i la construcció de més dipòsits d’aigua a les Gavarres són les principals accions que el Govern de la Generalitat s’ha compromès a impulsar amb els alcaldes del massís, en una reunió aquest dimarts al Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE). Aquests diners han de servir per posar a punt aquest espai natural pel que fa a l’accessibilitat i a l’increment dels dipòsits, que s’han anat reduint en nombre els darrers anys, en les 30.000 hectàrees que té el massís.
En aquest sentit, l’aportació que pugui fer el Govern permetrà desenvolupar el Pla Director de la Xarxa Viària de les Gavarres, que s’està elaborant actualment i que contempla aquestes actuacions.
A la reunió hi han assistit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha destacat la tasca que s’ha fet de prevenció d’incendis a les Gavarres i que ha servit, conjuntament amb els Bombers, per aturar el foc i evitar "un desastre ecològic".
"Avui, per tant, sortim amb un compromís de seguir avançant en aquesta gestió forestal, de fer-nos-en càrrec econòmicament i d’acompanyar la tasca amb els recursos suficients per poder-ho fer, amb aquest acord entre la Diputació de Girona i la Generalitat", ha afirmat Dalmau.
Per la seva banda, Paneque ha destacat que les actuacions que es podran dur a terme als camins i amb l’ampliació dels dipòsits serviran per "fer més resilient el massís de cara a futurs episodis que puguem tenir com l’actual".
La consellera ha deixat clar que el pla director té una "visió global" i no se circumscriu només a la zona afectada pel foc. En aquest sentit, Paneque ha assenyalat que ja es preveuen ajudes per a la restauració d’aquestes 2.200 hectàrees cremades a les Gavarres. De fet, els propietaris forestals del massís es van reunir aquest dilluns amb la Direcció General de Boscos de la Generalitat per poder ser ells qui liderin un pla de reconstrucció que contempla la retirada d’arbrat i la recuperació dels camps.
"És cert que en les zones on hi ha hagut l’incendi de manera intensa, aquí sí que es poden articular ajudes específiques per a la restauració d’aquest espai, però el pla director és de totes les Gavarres", ha remarcat la consellera.
Qui també s’ha expressat en la mateixa línia ha estat l’alcalde de Cassà de la Selva i vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, que ha destacat que hi ha una feina "intensa i des de fa molts anys" dels propietaris forestals de les Gavarres i que es demostra en el fet que el 50% de la superfície cremada estava degudament gestionada.
Presas ha reconegut que "la societat ha canviat" i que abans la gent "anava a treballar al bosc", mentre que ara és més habitual que s’hi facin activitats de lleure. A això, ha afegit, cal sumar-hi els efectes del canvi climàtic.
Un segon requeriment
D’altra banda, Paneque ha explicat que el Departament ha fet un segon requeriment a l’empresa adjudicatària de les obres que van originar l’incendi, atès que en el primer hi havia aspectes que "no quedaven prou clars".
La consellera ha explicat que l’empresa té fins al dia 20 per aportar aquesta nova informació i que, després, el Departament en podrà treure les conclusions corresponents. Finalment, la titular de Territori ha recordat que hi ha una investigació judicial en marxa i que el Departament només se circumscriu a la relació contractual que té amb la companyia.
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