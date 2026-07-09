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Homenatge

Homenatgen els activistes antifranquistes que van participar fa 60 anys en el segrest de la Mare de Déu de Núria

La família de Nemesí Solà, un dels impulsors de l'acció i mort fa dos anys, ha donat una reproducció de la verge

Alguns dels participants en el segrest de la Mare de Déu de Núria a qui han homenatjat.

Alguns dels participants en el segrest de la Mare de Déu de Núria a qui han homenatjat. / Lourdes Casademont

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Lourdes Casademont | Mar Martí

Queralbs

El Santuari de Núria ha acollit aquest dijous la celebració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció duta a terme el juliol del 1967 per activistes antifranquistes. La comissió organitzadora ha volgut recordar els fets perquè no quedin en l'oblit. Entre d'altres, s'ha homenatjat als excursionistes Xavier Margais i Toni Ribas, protagonistes del robatori, que el van idear com un acte de protesta emmarcat en la campanya 'Volem bisbes catalans'. Un dels actes destacats ha estat la donació d'una reproducció de la verge de Núria per part de la família d'un dels participants al segrest, Nemesi Solà. El seu fill, Aureli Solà, ha dit que avui se salda "un greuge amb uns patriotes que van defensar la cultura i el país".

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Homenatgen els activistes antifranquistes que van participar fa 60 anys en el segrest de la Mare de Déu de Núria

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