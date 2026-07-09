Homenatge
Homenatgen els activistes antifranquistes que van participar fa 60 anys en el segrest de la Mare de Déu de Núria
La família de Nemesí Solà, un dels impulsors de l'acció i mort fa dos anys, ha donat una reproducció de la verge
Lourdes Casademont | Mar Martí
El Santuari de Núria ha acollit aquest dijous la celebració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció duta a terme el juliol del 1967 per activistes antifranquistes. La comissió organitzadora ha volgut recordar els fets perquè no quedin en l'oblit. Entre d'altres, s'ha homenatjat als excursionistes Xavier Margais i Toni Ribas, protagonistes del robatori, que el van idear com un acte de protesta emmarcat en la campanya 'Volem bisbes catalans'. Un dels actes destacats ha estat la donació d'una reproducció de la verge de Núria per part de la família d'un dels participants al segrest, Nemesi Solà. El seu fill, Aureli Solà, ha dit que avui se salda "un greuge amb uns patriotes que van defensar la cultura i el país".
- Fa vergonya que una població turística com Llançà estigui així
- L'hotel amb rodes que travessa els Pirineus fa parada a l'Empordà
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- El petit poble de l'Empordà que connecta Sandra Barneda amb les seves arrels: "És on va néixer el meu pare i on he passat molts estius"
- Apareix una pancarta amb el lema 'Visca la terra', estelades i cartells contra la monarquia a la Caixa del carrer Nou de Figueres
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Carlota Gurt: 'Hi ha una certa passivitat entre la gent, de culpar els altres i de no assumir la responsabilitat sobre la pròpia vida