Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Catalunya NordPeatges AP-7Incendi GavarresJavi Martin
instagramlinkedin

Successos

Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva

Almenys sis víctimes l'han denunciat, algunes menors i els Mossos investiguen si pot haver-hi més casos

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Gerard Vilà

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a almenys sis alumnes a qui feia classes particulars a casa seva. Segons ha pogut saber l'ACN, almenys tres de les sis víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets i els Mossos investiguen ara si pot haver-hi més casos. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol, després que, presumptament, a una alumna a qui preparava per a l'assignatura de Matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i cinc d'elles s'han decidit a denunciar, si bé no es descarta que puguin sortir més casos aviat.

Segons fonts properes al cas, l'home es dedicava a preparar el batxillerat a adolescents -nois i noies- d'entre 15 i 18 anys, però, de moment, ha transcendit que només ha abusat de les noies. A més, el detingut feia els tocaments a les víctimes quan estaven fent classes individuals i, en canvi, evitava tocar-les quan hi anaven en grup.

Aquestes mateixes fonts expliquen que l'arrestat, gaudia de bona fama com a professor particular i això ha fet que fes anys que es dediqués a preparar joves per superar el batxillerat i la selectivitat. L'home feia les classes a casa seva a Torroella i a vegades amb familiars seus en altres estances del domicili.

L'home, presumptament, començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com les cuixes i cada vegada de forma més habitual. Després incrementava els abusos, a mesura que agafava confiança amb la víctima.

Tot plegat s'ha destapat arran d'una denúncia conjunta de tres de les afectades, que ha arrossegat a tres víctimes més a explicar els fets als Mossos d'Esquadra. Ara, la policia investiga si pot haver-hi més casos, un cop s'ha detingut el sospitós.

Notícies relacionades

S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa vergonya que una població turística com Llançà estigui així
  2. L'hotel amb rodes que travessa els Pirineus fa parada a l'Empordà
  3. No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
  4. Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
  5. El petit poble de l'Empordà que connecta Sandra Barneda amb les seves arrels: "És on va néixer el meu pare i on he passat molts estius"
  6. Apareix una pancarta amb el lema 'Visca la terra', estelades i cartells contra la monarquia a la Caixa del carrer Nou de Figueres
  7. Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
  8. Carlota Gurt: 'Hi ha una certa passivitat entre la gent, de culpar els altres i de no assumir la responsabilitat sobre la pròpia vida

Sondeig CEO: la meitat dels catalans que utilitzen la IA consulten dubtes sobre la seva salut

Sondeig CEO: la meitat dels catalans que utilitzen la IA consulten dubtes sobre la seva salut

Un estudi analitza la microbiota de tres generacions per conèixer el risc d'al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca

Un estudi analitza la microbiota de tres generacions per conèixer el risc d'al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca

Masquef demana "l'expulsió del país" de dos multireincidents: "Em diguin el que em diguin, espero que l’expulsió es faci el més ràpid possible"

Masquef demana "l'expulsió del país" de dos multireincidents: "Em diguin el que em diguin, espero que l’expulsió es faci el més ràpid possible"

La calor extrema s'allargarà fins dijous de la setmana vinent

La calor extrema s'allargarà fins dijous de la setmana vinent

Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

França blinda els seus carrers davant un França-Marroc d’"alt risc": màxima seguretat i toc de queda per a menors

França blinda els seus carrers davant un França-Marroc d’"alt risc": màxima seguretat i toc de queda per a menors

Consells per a protegir-se de la calor, mosquits i meduses

Consells per a protegir-se de la calor, mosquits i meduses
Tracking Pixel Contents