Successos
Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies
La majoria dels casos responen al mètode del "tocomocho", que correspon a l'engany de la falsa loteria
Els Mossos d’Esquadra investiguen diversos casos recents d’estafes a dones grans a les comarques gironines i no descarten que al darrere hi pugui haver un mateix grup o lladres especialitzats en aquest tipus d’enganys. En les darreres setmanes han transcendit casos a Palamós, Girona i Santa Coloma de Farners, a més d’una temptativa a Banyoles de la qual la policia va tenir coneixement però que no ha acabat amb denúncia.
El primer cas que va sortir a la llum va ser el de Palamós, on una octogenària va ser víctima d’una estafa d’uns 12.000 euros amb el mètode del “tocomocho”, un engany clàssic vinculat a una falsa loteria. Els fets van passar el 3 de juny i inicialment havien arribat a la policia com una denúncia per robatori violent, però la investigació dels Mossos va acabar descartant aquesta via i va situar el cas en l’àmbit de l’estafa. Segons la investigació, un home hauria fet creure a la víctima que li havia tocat la loteria i li hauria proposat un tracte perquè ella li entregués diners a canvi de rebre’n més, com va avançar Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Pocs dies després es va conèixer un altre cas al centre de Girona, també amb una dona gran com a víctima. En aquest cas, una dona de 85 anys el dia 1 de juliol va denunciar que dos homes l’haurien enganyat amb el mètode del “tocomocho” i li haurien acabat sostraient 3.000 euros en efectiu i diverses joies d’or. Segons el relat denunciat, els estafadors l’haurien captat al carrer a les onze del matí al barri de Pedret, li haurien mostrat uns suposats bitllets de loteria premiats i l’haurien convençut perquè els acompanyés fins al seu domicili, on els hauria entregat diners i joies. Un cop es va adonar de l'engany, a la zona dels jutjats, va entrar-hi per demanar ajuda. L'endemà dia 2 de juny va presentar denúncia i els Mossos mantenen la investigació oberta.
Cas diferent
El cas més recent s’ha denunciat a Santa Coloma de Farners. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima és una dona de més de setanta anys que hauria estat estafada el a la zona Firal, cap a dos quarts d’onze del matí. En aquest cas, els autors -un home i una dona- també l’haurien induït a error fent-li creure que podria aconseguir una quantitat de diners. Finalment, li haurien sostret diners i joies per un valor elevat. La denúncia es va presentar a la tarda del dia 3 i la investigació també es manté oberta.
Aquest darrer episodi, però, no respondria estrictament al mètode del “tocomocho”, ja que no hi constaria l’element de la falsa loteria. Tot i això, els Mossos sí que veuen punts en comú entre els diferents casos: les víctimes són dones grans, els autors busquen generar confiança o confusió i acaben aconseguint que entreguin diners en efectiu i joies sense recórrer necessàriament a la violència física.
A banda dels casos denunciats, els Mossos també han tingut coneixement d’una temptativa recent amb el sistema del "tocomocho" a Banyoles, tot i que no consta denúncia formal, confirmen des del cos de seguretat.
Què és l'engany del "tocomocho"?
El conegut com a “tocomocho” és una modalitat d’estafa en què l’autor fa creure a la víctima que disposa d’un bitllet de loteria premiat o d’una quantitat de diners pendent de cobrar, però que no pot fer-ho per algun motiu. A partir d’aquí, li ofereix compartir el suposat premi a canvi que abans li entregui una quantitat de diners. La víctima acaba donant l’efectiu amb la promesa de rebre’n més, però el premi no existeix.
Tampoc descarten que hi pugui haver més episodis que no s’hagin denunciat, ja sigui perquè les víctimes no han arribat a identificar l’engany o perquè, en el cas de les temptatives, els fets no s’han acabat comunicant formalment.
El cos manté obertes les investigacions per identificar els autors i determinar si els casos poden estar relacionats entre ells. La principal hipòtesi que s’analitza és si es tracta d’un mateix grup o de lladres especialitzats en aquest tipus d’estafes a persones grans, que es desplacen per diferents municipis de la demarcació i adapten el relat de l’engany segons la víctima.
Els Mossos recomanen extremar la precaució davant de desconeguts que ofereixen premis, diners fàcils o negocis sobtats al carrer. També recorden que, davant de qualsevol situació sospitosa, cal avisar familiars o trucar immediatament al 112.
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Via: Diari de Girona
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