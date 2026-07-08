Foc controlat
Els Bombers mantenen 10 dotacions a les Gavarres per acabar d'extingir l'incendi
El foc està controlat des de dimarts al vespre, però els efectius continuen revisant punts calents i el perímetre abans de donar-lo per extingit
L’incendi de les Gavarres continua controlat, però encara no extingit. Els Bombers mantenen aquest dimecres al matí 10 dotacions sobre el terreny amb l’objectiu d’acabar de rematar el foc i poder-lo donar per extingit quan les condicions ho permetin. Els efectius continuen revisant punts calents, repassant el perímetre i vigilant les zones més sensibles.
De moment, no hi ha una previsió clara de quan es podrà fer aquest pas definitiu. Tot i que les flames ja no avancen i el foc està sota control des de dimarts al vespre, en una zona cremada encara poden quedar soques, arrels o acumulacions de combustible amb combustió interna.
La situació coincideix amb dos dies marcats per la calor extrema. Aquest dimecres i dijous les temperatures poden superar els 40 graus en punts de les comarques gironines.
2.200 hectàrees
El foc es va donar per controlat aquest dimarts a les 19.26 hores, després de cremar unes 2.200 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals.
L’incendi, iniciat divendres passat a l’entorn de la Bisbal d’Empordà, ha afectat diversos municipis del massís i ha deixat un perímetre d’uns 40 quilòmetres. Segons el balanç facilitat dimarts, també hi ha una vintena de cases afectades en urbanitzacions de Santa Cristina d’Aro i Calonge, principalment amb danys en elements exteriors i annexos.
Les Gavarres continuen sota les restriccions del nivell màxim del Pla Alfa dels Agents Rurals per risc extrem d’incendi forestal. La mesura, que ja estava vigent, manté limitats els accessos i les activitats al massís en un context de perill molt alt, agreujat ara per l’episodi de calor extrema.
Carreteres afectades
Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit informa d'afectacions en diverses carreteres de l’entorn de les Gavarres. Estan afectades la GIV-6612, entre Santa Cristina d’Aro i Calonge, i la GI-660, entre Forallac i Calonge. A més, hi ha restriccions d’accés a la GIV-664, entre Cassà de la Selva i Cruïlles-Monells, i a la GIV-6703, entre Quart i Madremanya, on només poden circular-hi els veïns.
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Via: Diari de Girona
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