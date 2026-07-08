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Incendi

Controlat l'incendi de les Gavarres després de 4 dies actiu i de 2.200 hectàrees afectades

Setze dotacions dels Bombers seguiran remullant la zona durant la nit

Punt exacte on es va iniciar l'incendi de la Bisbal d'Empordà.

Punt exacte on es va iniciar l'incendi de la Bisbal d'Empordà. / ACN

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ACN

La Bisbal d'Empordà

Els Bombers han donat per controlat a dos quarts de vuit del vespre d'aquest dimarts l'incendi forestal de les Gavarres que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície, segons ha informat el cos d'emergències, que facilita dades provisionals dels Agents Rurals.

Les flames han afectat diversos municipis del massís de les Gavarres. Tot i la fase de control, se seguiran revisant punts calents i durant la nit hi han treballat 16 dotacions.

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Controlat l'incendi de les Gavarres després de 4 dies actiu i de 2.200 hectàrees afectades

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