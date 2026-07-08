Incendi
Controlat l'incendi de les Gavarres després de 4 dies actiu i de 2.200 hectàrees afectades
Setze dotacions dels Bombers seguiran remullant la zona durant la nit
Els Bombers han donat per controlat a dos quarts de vuit del vespre d'aquest dimarts l'incendi forestal de les Gavarres que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície, segons ha informat el cos d'emergències, que facilita dades provisionals dels Agents Rurals.
Les flames han afectat diversos municipis del massís de les Gavarres. Tot i la fase de control, se seguiran revisant punts calents i durant la nit hi han treballat 16 dotacions.
Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GIV-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi és de 40 quilòmetres i hi ha una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonge.
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