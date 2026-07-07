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Medi ambient

Els propietaris forestals de les Gavarres proposen al Govern un pla a quatre anys per restaurar la zona cremada

La iniciativa preveu la retirada d'arbres i aprofitament de la fusta a més de recuperar els camps i les basses d'aigua

Pla general d'una zona de l'interior del massís de les Gavarres completament calcinada.

Pla general d'una zona de l'interior del massís de les Gavarres completament calcinada. / ACN

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Gerard Vilà

La Bisbal d'Empordà

Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla a quatre anys per restaurar la zona cremada en l’incendi de la Bisbal d’Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees de massís. La iniciativa preveu la retirada de l’arbrat que es troba dins del perí metre, l’aprofitament de la fusta per a biomassa si és possible, i també la recuperació de basses d’aigua i camps.El president de l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler, reconeix que hi ha “bona predisposició” per part de la Direcció General de Boscos, amb qui s’han reunit aquest dimarts per començar a debatre aquesta qüestió. A banda, Soler recorda que cal invertir en la gestió de la resta del massís que no s’ha cremat.

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Els propietaris forestals de les Gavarres proposen al Govern un pla a quatre anys per restaurar la zona cremada

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