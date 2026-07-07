Sant Hilari Sacalm
Assalten i retenen a la força una dona de 90 anys mentre dormia a casa seva
Els lladres van sostreure diversos objectes de la casa
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Sant Hilari Sacalm
Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt a una dona de 90 anys a casa seva mentre dormia a Sant Hilari Sacalm, a la Selva. Segons ha avançat ElCaso i ha confirmat l'ACN, els fets van passar el dijous passat quan de matinada els assaltants -no s'ha pogut determinar encara el nombre- van entrar a l'habitatge i van sorprendre la dona.
Després de remoure les seves pertinences, se'n van endur alguns objectes encara per determinar. La Unitat d'Investigació dels Mossos a Santa Coloma s'ha fet càrrec de la investigació per intentar esbrinar com van accedir a la casa i què se'n van endur. La víctima, tot i que va ser retinguda a la força, es troba en bon estat.
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