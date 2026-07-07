Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Catalunya NordPeatges AP-7Incendi GavarresJavi Martin
instagramlinkedin

Sant Hilari Sacalm

Assalten i retenen a la força una dona de 90 anys mentre dormia a casa seva

Els lladres van sostreure diversos objectes de la casa

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra.

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Sant Hilari Sacalm

Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt a una dona de 90 anys a casa seva mentre dormia a Sant Hilari Sacalm, a la Selva. Segons ha avançat ElCaso i ha confirmat l'ACN, els fets van passar el dijous passat quan de matinada els assaltants -no s'ha pogut determinar encara el nombre- van entrar a l'habitatge i van sorprendre la dona.

Després de remoure les seves pertinences, se'n van endur alguns objectes encara per determinar. La Unitat d'Investigació dels Mossos a Santa Coloma s'ha fet càrrec de la investigació per intentar esbrinar com van accedir a la casa i què se'n van endur. La víctima, tot i que va ser retinguda a la força, es troba en bon estat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents