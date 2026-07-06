Incendi
El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: "Les cabres i els camps que tinc treballats m'han salvat la casa"
Veïns que viuen en finques aïllades i que s'han vist afectats carreguen per la "nefasta gestió" forestal del massís
Gerard Vilà
L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà ha deixat afectacions en uns 25 habitatges. Un és en Ramon Baltà, que viu bosc endins als peus del Puig d'Arques. La seva finca estava intacta, malgrat que els voltants estaven completament arrasats per les flames.
En Ramon explica que els dos camps que té treballats just a tocar de la finca i les cinc cabres li han "salvat la casa". Baltà dona per fet que els animals estan morts, perquè es van espantar amb l'incendi i van fugir, però la feina de menjar el sotabosc que han fet durant mesos ha ajudat a que l'incendi es frenés just a tocar de casa seva. Altres veïns, com la Laura Puigblanc no han tingut la mateixa sort. A ella se li ha cremat bona part de la finca que té a Cruïlles.
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