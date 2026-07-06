Incendi
MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades
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Alex R. Fischer | Guillem Costa
Barcelona
L’incendi al massís de les Gavarres, el més important de les últimes dècades en aquesta zona boscosa, ha afectat unes 2.400 hectàrees de les gairebé 30.000 que inclou aquest espai natural. Després del pas del foc, el paisatge és totalment diferent
En les imatges aèries es poden observar les àrees arrasades per les flames, que en els pròxims mesos i anys afrontaran un procés de recuperació que desembocaran, segurament, en un paisatge una mica diferent en els terrenys cremats, que van des de la zona nord a la part del massís que confina amb la localitat de Calonge.
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