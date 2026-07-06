Incendi
En llibertat el detingut per provocar l’incendi de les Gavarres després de passar a disposició judicial
El treballador, investigat en una causa per incendi forestal, haurà d’estar a disposició de la jutgessa
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La Bisbal d’Empordà
El treballador detingut per provocar l’incendi de les Gavarres mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del tribunal d’instància de la Bisbal aquest diumenge, segons ha informat el TSJC. Haurà d’estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L’home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTE formada per Aquaterra i Rubau que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
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