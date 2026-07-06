Un incendi a Vilademuls obliga a tallar l'AP-7 i provoca retencions des de Bàscara
S'han activat 11 dotacions terrestres i 3 aèries
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Un incendi de vegetació al voral de la carretera ha obligat a tallar l'AP-7 a l'altura de Vilademuls. Els Bombers han rebut l'avís a les 14.26 d'aquest 6 de juliol i s'han activat 11 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris.
Des del Servei Català de Trànsit també informen que des de les 15.30 h hi ha dos carrils tallats a l'autopista a l'altura de Viladasens en sentit Barcelona per l'accident d'una furgoneta i per l'incendi. Les retencions comencen a Bàscara.
La jornada també està marcada per l'incendi de Terrades que ja està controlat.
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