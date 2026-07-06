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Un incendi a Vilademuls obliga a tallar l'AP-7 i provoca retencions des de Bàscara

S'han activat 11 dotacions terrestres i 3 aèries

Retencions a l'AP-7 a l'altura de Vliademuls per l'incendi de vegetació aquest 6 de juliol.

Retencions a l'AP-7 a l'altura de Vliademuls per l'incendi de vegetació aquest 6 de juliol. / Trànsit

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Redacció

Redacció

Figueres

Un incendi de vegetació al voral de la carretera ha obligat a tallar l'AP-7 a l'altura de Vilademuls. Els Bombers han rebut l'avís a les 14.26 d'aquest 6 de juliol i s'han activat 11 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris.

Des del Servei Català de Trànsit també informen que des de les 15.30 h hi ha dos carrils tallats a l'autopista a l'altura de Viladasens en sentit Barcelona per l'accident d'una furgoneta i per l'incendi. Les retencions comencen a Bàscara.

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La jornada també està marcada per l'incendi de Terrades que ja està controlat.

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