Incendi
Els propietaris forestals reclamen més recursos i regular les activitats al massís de les Gavarres
Neguen que tot l'espai sigui un "polvorí" i afirmen que molts hi fan actuacions
Gerard Vilà | Gemma Tubert
L'associació de Gestors Forestals de les Gavarres reclama més recursos i regular les activitats al massís. La gerent de l'entitat, Sandra Torras, nega que tot l'espai sigui un "polvorí" com s'ha dit aquests dies i afirma que molts dels propietaris hi fan actuacions. De fet, diu, compten amb un pla de gestió que permet fer accions com desbrossades, tales selectives i prevenció d'incendis. "És a dir, la zona que s'ha cremat, podríem dir que més del 70% està planificada i amb actuacions executades", afirma Torras. Malgrat això, diu que no pot ser que els propietaris siguin els únics "responsables" d'aquesta gestió i que un dels principals problemes als quals s'enfronten són els accessos i la xarxa viària.
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