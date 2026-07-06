Incendi
Els Bombers no donaran per controlat aquest dilluns l'incendi de les Gavarres perquè hi ha moltes represes al cap del foc
El cos no posa termini per canviar de fase i diu que desplaçar efectius per la simultaneïtat "no vol dir anar enrere"
Els Bombers no donaran per controlat aquest dilluns l'incendi de les Gavarres perquè encara hi ha moltes represes al cap del foc. El cap de suport de l'operatiu, el sotsinspector Ferran Garcia, ha explicat que part d'elles salten el perímetre -molt irregular- i que també s'ha de tenir en compte que hi ha una àrea que no ha cremat dins la zona calcinada de l'interior del massís. "Em sap greu, però avui no el podrem donar per controlat", ha dit Garcia, que tampoc s'ha atrevit a posar termini per canviar de fase. L'inspector també ha admès que les pitjors previsions s'han acomplert, arran de la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, però ha afirmat que desplaçar efectius -ara ja no hi ha mitjans aeris- "no vol dir que es vagi enrere", sinó més lent.
Les contínues represes que hi ha hagut dins del perímetre de 2.200 hectàrees cremades que hi ha hagut aquest dilluns fa que els Bombers no puguin donar per controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que afecta el massís de les Gavarres. A més, des del cos assenyalen que els preocupa que alguna d'aquestes represes pugui saltar fora del perímetre o afectar una important zona verda que no ha cremat i que es troba dins del radi d'afectació.
"Aquí ha quedat una illa molt gran que també hem d'atendre la seva part interior, quan només mirem la part exterior de l'incendi. En aquest cas, però, hem d'atendre també l'interior de la illa perquè és tan gran que si es refà, segur que els focus secundaris tindrien la capacitat de saltar el que ja s'ha cremat. Per això hem d'estar a dins i a fora", ha reblat.
A banda, cal tenir en compte que la simultaneïtat de focs que hi ha a Catalunya ha obligat a desviar part dels efectius als incendis d'Artesa de Segre, Sentmenat i Carme. Ara mateix, el cap de suport de l'operatiu, el sotsinspector Ferran Garcia, ha revelat que hi ha uns 20 vehicles d'aigua i uns 150 efectius de personal.
Ara bé, Garcia ha deixat clar que el fet de rebaixar el nombre d'efectius no vol dir "anar enrere", però reconeix que alenteix l'extinció d'alguns punts calents. Cal tenir en compte que ja no queda cap mitjà aeri que, assenyala Garcia, permeten detectar ràpid qualsevol represa i els camions poden arribar abans.
"Aquí no hi ha passos enrere mai, però sempre pot revifar i donar-te feina. Hem de pensar que els incendis tenen entitat i vida pròpia i és viu i respira. Amb l'incendi parlem de tu a tu i és ell qui ens ha de deixar controlar-lo", ha remarcat.
Mantenen el control d'accessos
Finalment, Garcia ha explicat que mantindran el control d'accessos i seguiran acompanyant -a través dels Mossos d'Esquadra- a aquelles persones que tinguin necessitats concretes com la cura d'animals o medicació. Ara bé, el sotsinspector ha deixat clar que serà "entrar i sortir" i s'evitarà que els afectats es quedin a dins del perímetre de l'incendi.
"No volem que hi hagi gent a dins i que això es torni a engegar i menys veient com estan respirant els altres incendis. Per tant, mantindrem l'estabilització, perquè creiem que amb els que som aquí ens ho podem fer", ha conclòs.
Centre de comandament únic per la simultaneïtat d'incendis a Catalunya
Davant la simultaneïtat de diversos incendis forestals importants en diferents punts de Catalunya, els Bombers de la Generalitat han activat un centre de comandament unificat al seu complex central, a Bellaterra. A banda del de les Gavarres, aquest dilluns al migdia i primera hora de la tarda s'han declarat altres incendis: un a Terrades, que ha cremat camps i una granja; un a un voral de l'N-II a Vilademuls, que ha obligat a tallar carrils d'aquesta via i de l'AP-7; un a Sentmenat, que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, on hi ha 54 dotacions terrestres i 12 aèries; un a Artesa de Segre, amb 23 dotacions terrestres i quatre aèries; i un al Carme i la Pobla de Claramunt, amb 13 dotacions terrestres i dues aèries.
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