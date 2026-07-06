Els Bombers descarten per ara controlar l'incendi de les Gavarres, que pateix algunes revifades i té punts calents
Un dels repunts s'ha produït fora del perímetre, molt a prop de Mas Ambròs
Els Bombers de la Generalitat descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal d'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels Bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre, molt a prop de la zona de Mas Ambròs, que "de seguida s'ha pogut controlar". Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret, i la situació d'onada de calor i d'entrada de marinades. Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial -el foc ha arribat a l'exterior però no a l'interior-, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes.
El foc continua afectant una superfície de 2.500 hectàrees. Muñoz ha alertat que tenen per davant una "tasca complicada durant dies", especialment per les condicions meteorològiques previstes. "Seguirem esperant tot el dia d'avui a veure com evolucionen els punts calents", ha dit. El flanc dret continua sent el que més preocupa i a on més mitjans es destinen.
En general, en les tasques d'extinció treballen actualment 184 efectius de bombers, amb 25 vehicles d'aigua i 15 de comandament. A més, hi ha un avió bombarder i un helicòpter de comandament.
Muñoz ha explicat que durant tota la jornada de diumenge es van produir revifades, que no van anar a més per la "rapidesa" de l'actuació dels Bombers. Muñoz ha destacat que aquesta és la vigilància que han de mantenir tota la jornada, per evitar que si es produeixen aquestes revifades es facin grans. La sotsinspectora ha detallat que el perímetre, d'uns 40 quilòmetres, està "molt mal cremat" i té "potencial" de tornar a cremar en algunes zones. Per això, ha dit que han de deixar passar totes les hores centrals del dia, quan es preveu calor intensa i vent de fins a 30 quilòmetres per hora, per poder veure l'evolució i "decidir a la nit" si es podria donar per controlat.
D'altra banda, ha explicat que també han de mantenir la vigilància sobre les zones a les quals s'ha deixat tornar als veïns com Mas Ambròs i Vell Repós, perquè són molt properes al perímetre.
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