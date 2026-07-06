Incendi
Els Bombers centren els esforços en tres punts de l'incendi que els preocupen, amb especial atenció al flanc dret
Ja no queden flames actives, però els efectius estan "gratant" els punts calents per evitar revifades
Gemma Tubert | Xavier Pi
Els Bombers centren tots els esforços de l’incendi de les Gavarres en tres punts que encara els “preocupen”. El flanc dret continua essent el que centra més atenció perquè pot “escapar-se” amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. “Hi ha molta extensió i molt inaccessible”, ha assegurat el sotsinspector de la Regió d’Emergències dels Bombers a Girona, Ferran Garcia. Els efectius, que s’han reduït considerablement, estan concentrats en aquests tres sectors i en “gratar” els punts calents per evitar revifades. Garcia ha confirmat que, a hores d’ara, no queden flames i que l’objectiu és poder controlar el foc com més aviat millor, tot i que ha admès que encara els queda “molta feina per fer”.
El flanc dret i dos sectors de l’esquerre són les principals preocupacions dels Bombers i els punts “clau” per poder controlar l’incendi que afecta les Gavarres des d’aquest divendres. El sotsinspector de la Regió d’Emergències dels Bombers a Girona, Ferran Garcia, ha explicat que el flanc dret continua sent el que més maldecaps els porta. “Segueix sent la màxima preocupació”, ha dit, tot concretant que si s’obrís podria arribar a una gran extensió de difícil accés. “És una fixació”, ha afegit. D’aquest flanc, on estan treballant més intensament és des de Puig d’Arques fins a la urbanització Vall Repòs.
Un altre punt clau és al flanc esquerre, des de la carretera de la Ganga fins a Rio de Oro. En aquest espai, l’incendi es va autoextingir perquè els Bombers no tenien recursos per actuar-hi, però ara els estan sortint punts calents. Per això, aquest dilluns hi han destinat unitats de terra, que estan repassant tot el perímetre, per acabar-ho d’assegurar.
El darrer punt, també al flanc esquerre, afecta el fons d’un barranc de la carretera de la Ganga on hi havia molts focus secundaris, que no veien i que han de “respirar”. “En tot aquell perímetre que és llarguíssim i tenim línia d’aigua i, per tant, tenim molta capacitat de fer moltes coses, però hem de buscar aquests punts”, ha precisat Garcia.
Garcia ha insistit que la fase d’estabilització de l’incendi significa que el foc ja no creix, però encara hi passen coses. “Quan tinguem la constatació que no pot créixer i no pot haver-hi represes que ens hi portin, el controlarem”, ha insistit. Garcia no ha volgut avançar quan es produirà això: “Si pogués ser d’aquí a cinc minuts, estaríem encantats”.
En aquest sentit, ha precisat que l’orografia del terreny i el perímetre irregular de les flames han estat determinants en les dificultats per tenir-lo sota control. El que sí que ha avançat Garcia és que tardarà a donar-se per extingit. “Segur que passarem aquesta onada de calor amb controlat i no amb extingit, perquè és un perímetre molt gran, molt gran”.
“Necessitem tancar-lo”
Garcia també s’ha referit a l’onada de calor i ha dit que necessiten “treure’s” l’incendi de sobre com més aviat millor. “Necessitem tancar-lo”, ha insistit. Sobre això, ha precisat que les altes temperatures poden acabar provocant que els punts calents es facin més visibles i que això jugaria a favor seu. El principal enemic és el vent i la marinada, ha insistit.
El sotsinspector dels Bombers també ha dit que ja no queden flames actives i que els efectius terrestres estan “gratant” la terra per detectar aquests punts sensibles.
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