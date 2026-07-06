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Incendi

Els Bombers estabilitzen l'incendi forestal que s'ha originat al voral de l'N-II a Vilademuls

S'hi han destinat fins a 49 efectius amb tretze dotacions terrestres i tres mitjans aeris per atacar les flames

Un incendi a Vilademuls obliga a tallar la N-II i dos carrils de l'AP-7

Retencions a l'AP-7 a l'altura de Vliademuls per l'incendi de vegetació aquest 6 de juliol.

Retencions a l'AP-7 a l'altura de Vliademuls per l'incendi de vegetació aquest 6 de juliol. / Trànsit

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ACN

Vilademuls

Els Bombers han estabilitzat un incendi forestal que s'ha originat al voral de l'N-II a Vilademuls poc després de dos quarts de tres. El cos ha destinat fins a 49 efectius, amb tretze mitjans terrestres i tres d'aeris (un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac). Ara, segons informen els Bombers, ja no hi ha flama.

L'avís de l'incendi forestal a Vilademuls s'ha rebut a les 14.36 hores de la tarda. El foc s'ha originat al voral de l'N-II, entre els quilòmetres 731 i 732. Els Bombers han activat immediatament fins a tretze dotacions terrestres i tres mitjans aeris -en total, 49 efectius- i ja l'han aconseguit estabilitzar. Ara mateix, ja no hi ha flama.

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El cos ha afrontat aquest foc mentre continua treballant a l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que continua estabilitzat. Aquí el dispositiu està format per 189 efectius, amb 37 vehicles d'aigua i tres mitjans aeris (un helicòpter de comandament i dos helicòpters bombarders). Durant tot el dia, els Bombers estan fent vigilància activa, per fer seguiment de les columnes de fum i punts calents per evitar represes, especialment al flanc dret de l'incendi.

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