Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a girar full: "No sabiem si el foc arribaria o no a casa"
Els propietaris de finques revisen els danys i comencen a reparar desperfectes
Aleix Freixas / Berta Artigas / ACN
La normalitat torna a poc a poc a la urbanització de Cabanyes, a Calonge, on l'incendi va arribar a tocar de les cases i ha afectat jardins i zones verdes. Els veïns, però, comencen a girar full de l'incendi. Asseguren que van passar "molta por i nervis" després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser "una experiència per recordar". Alguns expliquen que van remullar el jardí i la casa fins que els Bombers van demanar que entressin a casa. Anna Expósito explica que va veure com el foc cremava una palmera dels veïns i poc després va començar a prendre el seu jardí.
"No sabíem si el foc arribaria o no a casa", va explicar la veïna amb molta angoixa. A més recorda que tant ella com la seva família van anar remullant el jardí fins que els efectius d'emergència els van advertir que quedar-se a l'exterior era perillós. "Vam trucar al 112 i els Bombers van venir a tranquil·litzar-nos", detalla.
Unes quantes cases més avall viu la Mònica, que també recorda aquelles hores amb angoixa. "Vam passar molta por", assegura, especialment per la velocitat amb què avançaven les flames. En el seu cas, van optar per marxar de casa i passar la nit en un hotel de Platja d'Aro. "Quan tens el foc al jardí és una barbaritat. Qui es queda a casa?", explica. A més, comenta que s'ha quedat sense aigua i aquest diumenge espera que el lampista li arregli. Recorda l'episodi com una nit "molt impressionant i intensa", però agraeix la feina dels Bombers per evitar que es cremés la casa.
Quan tens el foc al jardí és una barbaritat. Qui es queda a casa?
La veïna ha recordat que no és el primer incendi que viuen a la zona, però sí el més impactant. "Aquest era més a prop i més impressionant", ha afirmat.
Via: Diari de Girona
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