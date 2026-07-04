Incendi
Els Bombers estabilitzen el flanc dret de l'incendi de les Gavarres i preveuen fer-ho de forma global aquesta nit
Illa diu que es manté el confinament aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació diumenge al matí
Els Bombers han estabilitzat el flanc dret de l'incendi de les Gavarres i preveuen fer-ho de forma global cap a les 22 hores. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha anunciat una "evolució favorable" del foc. El flanc esquerre està estabilitzat en dues terceres parts. Illa ha anunciat que el confinament es manté aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació diumenge al matí. El tall de la carretera C-66 sí que s’aixecarà. El president ha donat un missatge de prudència, perquè l’estabilització del flanc dret, ha advertit, requereix "molta atenció i molts mitjans sobre el terreny".
Des del centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà, Illa ha remarcat aquest dissabte al vespre que el foc continua actiu, però ha destacat que "l'evolució és favorable", gràcies a la feina dels efectius d'emergències i al compliment de les restriccions per part de la ciutadania. Tot i això, ha insistit a demanar "molta prudència", perquè encara queda pendent l'estabilització d'una tercera part del flanc esquerre.
Segons ha explicat, l'objectiu prioritari d'aquest dissabte era estabilitzar el flanc dret. "Era la principal preocupació dels Bombers perquè, si es descontrolava, tenia un potencial de propagació de fins a 30.000 hectàrees", ha dit. Aquest flanc ja s'ha estabilitzat, mentre que el flanc esquerre ho està en dues terceres parts. La tercera restant, situada a la zona més propera a la Bisbal d'Empordà, ha registrat algunes revifades durant la tarda i és on es concentren ara bona part dels esforços.
Illa ha reiterat que, si aquesta part també queda estabilitzada, la previsió és poder donar el foc per estabilitzat cap a les 22.00 hores. Tot i això, ha remarcat que es tracta només d'una previsió i ha advertit que la tramuntana prevista durant la nit encara podria provocar algun ensurt, si bé no s'espera una situació tan complicada com la de la nit anterior, ha indicat el cap de l'executiu.
Les feines d'extinció s'allargaran durant dies
El president ha advertit que, malgrat la previsió d'estabilització, encara quedarà molta feina al davant. "Primer s'ha d'estabilitzar, després controlar i finalment extingir", ha recordat, i ha afegit que, si tot evoluciona favorablement, el foc no es podrà donar per extingit fins, com a mínim, a mitjan setmana. Segons les dades provisionals, l'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees en una zona de topografia complicada.
Pel que fa a les restriccions, el president ha anunciat que es manté el confinament dels set municipis afectats, a més dels nuclis disseminats entre Mont-ras i la Bisbal d'Empordà. Tot i això, ha indicat que l'ordre es reavaluarà aquest diumenge en la reunió de seguiment prevista a les nou del matí.
Salvador Illa també ha explicat que es reobrirà la carretera C-66 entre Mont-ras i la Bisbal d'Empordà perquè ja reuneix les condicions de seguretat, mentre que es mantindrà tancat l'accés al massís de les Gavarres. Aquesta restricció, segons ha recordat el president, afecta una vintena de municipis i continuarà vigent almenys fins que acabi l'onada de calor prevista entre dilluns i dimecres.
Illa: "Res de radials i res de fer treballs que no toquen"
En resposta a les preguntes dels periodistes, el president també s'ha referit a la investigació sobre el treballador detingut en relació amb l'origen del foc. Illa ha assegurat que el Govern arribarà "fins al fons" dels fets i ha confirmat que s'ha demanat informació a l'empresa adjudicatària dels treballs, però ha evitat pronunciar-se sobre possibles responsabilitats penals.
Illa ha apuntat que el presumpte autor del foc hauria comès una "irresponsabilitat" i una "imprudència", però ha deixat la decisió en mans de la jutgessa. "Res de radials i res de fer treballs que no toquen. Tinguem prudència i seguim les indicacions", ha demanat al conjunt de la ciutadania.
Més d'una desena d'edificacions afectades
El dispositiu desplegat ja suma 475 bombers i més d'un centenar d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Illa ha destacat que, afortunadament, no hi ha hagut afectacions personals greus. Aquest dissabte, ha detallat, només s'ha registrat una lesió lleu d'un bomber i dues actuacions més del Sistema d'Emergències Mèdiques per causes alienes a l'incendi.
Pel que fa als danys materials, el president ha indicat que, provisionalment, hi ha set edificacions amb afectacions parcials i quatre més amb danys totals, a més de tanques, jardins, una indústria i un refugi d'animals afectats. Ha assegurat que, quan sigui possible, es farà una avaluació detallada dels desperfectes i el Govern treballarà per ajudar a restituir aquests béns.
Finalment, Illa ha admès que "tots, i el Govern primer" hauran de destinar més recursos en la gestió dels boscos i les franges de protecció. "Haurem d'avaluar com hem de canviar la nostra manera de fer les coses davant d'un canvi climàtic que tots podem veure que és aquí", ha conclòs.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el president del Parlament, Josep Rull, s'han reunit aquest dissabte al vespre amb els responsables del dispositiu d'extinció al centre de comandament ubicat al pavelló de la Bisbal d'Empordà.
- La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Controlat l’incendi a la Catalunya del Nord que ha cremat 281 bungalous i ha deixat quinze ferits lleus
- Detingut l’operari que feia els treballs amb una radial per haver provocat l’incendi de la Bisbal
- Els candidats d'Aliança Catalana: no n'hi ha prou amb buscar el més fatxa del poble
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Marcos Rodríguez, el primer llançanenc que creua l'estret de Gibraltar nedant sense neoprè
- Recepta km 0: Sèpia amb pèsols, un guisat mariner amb gust d'Empordà