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Continua sense control al foc Baix Empordà que arrriba a algunes urbanitzacions de Calonge

Es manté el confinament de 9.700 persones a 7 municipis de la zona

VÍDEO | Incendi a les Gavarres a la Bisbal d'Empordà

VÍDEO | Incendi a les Gavarres a la Bisbal d'Empordà

ACN

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Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

L’incendi de la Bisbal d’Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes. També ha cremat una masia al flanc esquerre. Ho ha explicat David Borrell, inspector en cap dels Bombers, en una atenció als mitjans, on ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l’entrada aquest migdia de la marinada. Borrell ha demanat a la població que es mantingui confinada, i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses. “La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat”, ha insistit.

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