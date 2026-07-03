L'incendi del Baix Empordà avança sense control, 1.280 hectàrees cremades, i el govern demana l'ajuda de l'exèrcit
L'incendi forestal que crema des d'un quart de deu del matí a la Bisbal avança sense control i ja afecta una "superfície perimetrada" de 1.280 hectàrees, segons ha explicat Jaume Bosch, cap d'àrea regional de Girona d'Agents Rurals, durant una atenció als mitjans des de la capital del Baix Empordà. Bosch ho ha dit al costat de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha admès que l'escenari és "complicat", amb quatre ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant a la zona. David Borrell, inspector en cap dels Bombers, ha indicat que els esforços se centren en tancar el flanc dret perquè demà a la tarda, quan s'espera que giri el vent, no s'obri cap a zones urbanitzades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que està pendent de parlatramb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per demanar-li “l’activació de la UME” arran de l'incendi de la Bisbal d’Empordà i la simultaneïtat amb altres focs. Illa ha constatat que el de la Bisbal és un incendi “de dimensions importants”, tot recordant que “segueix actiu”. És per això que ha demanat a la ciutadania “i especialment a la de l’àrea metropolitana de Barcelona” que té per costum anar a l’Empordà a passar el cap de setmana “que no hi vagin fins que no es rebin les indicacions que es pot fer amb seguretat”. “Poden haver talls de carreteres i dificultats per a les persones”, ha avisat.
Parlon ha reiterat la importància d'atendre les recomanacions dels serveis d'emergències, que demanen evitar la mobilitat a la zona, i ha tornat a recordar a les persones que viuen a l'àrea metropolitana que és aconsellable no desplaçar-se cap a aquests municipis per al cap de setmana.
Alhora ha confirmat que s'ha demanat la col·laboració de l'UME de l'exèrcit espanyol, que ha activat 200 militars i 60 vehicles. "No tant per actuar en aquest incendi, sinó per preveure possibles simultaneïtats de foc", ha dit la consellera.
Borrell, de la seva banda, ha explicat que aquesta tarda s'està podent avançar "amb certa rapidesa" al flanc dret, perquè hi ha un "joc de vents" entre la marinada i la tramuntana. Però les previsions indiquen que demà "guanyarà" la marinada, cosa que pot fer girar el foc de direcció cap a un "potencial d'entre 7.000 i 8.000 hectàrees", una superfície una mica menor que la de les 10.000 esmentada amb anterioritat.
De moment hi ha set municipis amb ordre de confinament i els Bombers no preveuen haver de demanar-ne més "si no hi ha un canvi en el comportament del foc". També hi ha una casa de colònies confinada, on hi ha camions de Bombers a punt per si fossin necessaris, per la qual cosa Borrell ha assegurat que els nens que hi són confinats estan "molt segurs".
Pel que fa a evacuacions, ara com ara hi ha una urbanització de Santa Cristina d'Aro i algunes masies aïllades. Protecció Civil ha explicat que a l'espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro hi ha unes 150 persones acollides, una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs i una setantena d'infants i 10 adults d'una casa de colònies de Romanyà de la Selva.
Els Bombers monitoren en tot moment el pirocúmul de fum que ha generat l'incendi, una columna que s'ha aixecat molt precisament pel xoc entre els dos vents. "Ara s'ha desinflat una mica. Hem d'evitar que es desplomi i es pugui obrir cap al flanc esquerre", ha dit Borrell.
Les previsions del cos d'extinció indiquen que durant la nit el comportament serà "molt més net", amb la desaparició de la marinada i la imposició de la tramuntana tota la nit. Serà una situació que generarà "unes condicions molt franques per al treball". Serà un moment per avançar "tot el que es pugui" amb l'objectiu de tancar el flanc dret i "evitar sorpreses" demà a la tarda, quan la marinada sigui el vent predominant.
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