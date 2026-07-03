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Illa demana ajuda a l’Exèrcit per apagar els incendis a Catalunya i reclama evitar desplaçaments a l’Empordà

El president s’ha mostrat contundent a l’hora d’exigir als veïns afectats que segueixin les recomanacions dels equips d’emergència

L'incendi de la Bisbal d'Empordà.

L'incendi de la Bisbal d'Empordà. / David Borrat / EFE

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Sara González

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamarà a la Unitat Militar d’ Emergències (UME) de les Forces Armades ajuda per apagar l’incendi de la Bisbal d’Empordà, una petició que ha explicat que li ha fet Protecció Civil i que traslladarà al Ministeri de Defensa.

Davant un foc que ha provocat el confinament de 12 municipis, el president també s’ha mostrat contundent a l’hora d’exigir als veïns afectats que segueixin les recomanacions dels equips d’emergència.

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Illa també ha reclamat als ciutadans de tot Catalunya, i "especialment de l’àrea metropolitana", que no es desplacin a la zona de l’Empordà.

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