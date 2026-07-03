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El foc del Baix Empordà continua descontrolat: 2.300 hectàrees cremades

Es manté el confinament de 9.700 persones a 7 municipis de la zona

VÍDEO | Incendi a les Gavarres a la Bisbal d'Empordà

VÍDEO | Incendi a les Gavarres a la Bisbal d'Empordà

ACN

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El foc de la Bisbal afecta 2.300 hectàrees i l'objectiu dels Bombers és treballar tota la nit per estabilitzar el flanc dret i dues terceres parts de l'esquerre. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, des del centre de comandament de la Bisbal, on ha explicat que 400 bombers i 100 efectius de la UME conformaran el dispositiu nocturn. En paral·lel, es manté el confinament dels 7 municipis de la zona on s'ha rebut l'ES-Alert per precaució i per facilitar les tasques dels cossos d'emergència. La mesura afecta 9.700 persones. Parlon també ha dit que el detingut pel delicte de provocar l'incendi passarà a disposició judicial.

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