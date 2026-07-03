Successos
Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està "fora de capacitat d'extinció"
En les tasques d'extinció del foc de la Bisbal hi treballen 53 dotacions terrestres i 11 d'aèries
El cap d'operacions de la regió de Girona, Ferran García, ha assegurat que el foc està "fora de capacitat d'extinció" i ha explicat que preocupa especialment el flanc dret, sobretot quan s'aturi la tramuntana i entri la marinada. Per això, estan destinant molts recursos a aquest flanc dret, per tal d'"escanyar-lo" i que, si s'obre, faci "el menor mal possible". García ha reconegut, però que la simultaneïtat amb dos focs més a la demarcació "debilita una mica" la resposta que poden donar a aquest. En les tasques d'extinció del foc de la Bisbal hi treballen 53 dotacions terrestres i 11 d'aèries.
Protecció Civil ha enviat diverses ordres a través d'alertes als mòbils perquè es confinin diverses urbanitzacions i municipis. En un primer moment s'havia confinat la zona de Sant Pol i la casa de colònies Pou de Glaç, amb 150 nens que es troben bé. Posteriorment, s'ha ampliat a les masies i cases al sud de Sant Pol, i, en tercer lloc, a la urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Més tard s'ha decidit confinar els municipis de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro.
En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han desallotjat cases de la urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro, a la zona de Puig d'Arques, de manera preventiva. Garcia ha explicat que encara tenien dues hores per poder fer aquestes tasques, abans el foc no pogués arribar a la zona. "Tot el que traiem d'allà serà un problema menys", ha manifestat.
Sobre els menors confinats a la casa de colònies, ha assegurat que "un espai tancat és molt més segur que estar a fora". Ha explicat que han fet tancat tot i que esperaran que passi l'incendi perquè puguin sortir. "Estan més segurs confinats que exposats", ha dit.
L'incendi "caminarà molta estona"
El cap d'operacions de la regió de Girona ha reconegut que l'incendi ha entrat a les Gavarres "absolutament" i que crema "en ascendent", ajudat per la temperatura i el vent. Ha afirmat que l'incendi "caminarà molta estona" i que l'objectiu és escanyar-lo "i fer-lo el més prim possible", especialment per a quan hi hagi el canvi de vent, quan podria girar cap a Cruïlles.
El foc està a tocar de la carretera GI-660, que està tallada entre els punts quilomètrics 1 i 12, en el tram comprès entre Calonge i la Bisbal d'Empordà. L’avís del foc és de les 09.17 hores. L'incendi evoluciona condicionat per l'episodi de tramuntana que afecta la zona, que bufa amb intensitat forta i amb ratxes d'entre 40 i 50 km/h. La temperatura és de 32,5 graus i la humitat, del 34%.
Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).
Simultaneïtat amb dos incendis més
A banda d'aquest incendi, n'hi ha dos més a la demarcació. Un a Vilavenut, al nucli de Fontcoberta (Pla de l'Estany), del que s'ha rebut l'avís a les 12.36 hores. Els Bombers hi ha destinat tres mitjans aeris i 17 dotacions terrestres. En aquest cas, el foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames. L'altre incendi s'ha declarat a Bescanó.
Aquesta simultaneïtat fa que els Bombers no puguin atacar el foc de la Bisbal d'Empordà amb tots els mitjans disponibles. García ha explicat que el del Pla de l'Estany no té les mateixes condicions que el de la Bisbal i ha destacat que treballen per evitar que es converteixi també en un gran incendi, com ha reconegut que és el de la Bisbal.
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