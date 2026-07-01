Successos
Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili a Girona
Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies
Una dona de 94 anys ha mort aquest dimecres al migdia després de precipitar-se des del balcó del seu habitatge, situat en un segon pis de l’avinguda de França del barri de Sant Ponç de Girona.El succés ha tingut lloc cap a tres quarts d’una del migdia. La víctima, que residia al mateix domicili des d’on ha caigut, no ha pogut ser reanimada pels serveis d’emergència.
El succés ha tingut lloc cap a tres quarts d’una del migdia. La víctima residia al mateix domicili des d’on s’ha produït la caiguda, la segona planta d’un edifici amb baixos comercials i segons les primeres informacions, els serveis d’emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i de la Policia Municipal de Girona.
Veïns del barri han explicat que la dona era coneguda a la zona, on havia viscut des de feia molts anys. Segons han relatat, residia amb el seu fill i la convivència entre tots dos no sempre hauria estat fàcil. Tenia mobilitat reduïda.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Els agents descarten que hi hagi indicis d’un fet criminal i la principal hipòtesi és que sigui un suïcidi.
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Via: Diari de Girona
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