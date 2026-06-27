Moventis Sarfa reforça la Costa Brava amb fins a 700 serveis diaris en plena temporada d’estiu
L'empresa millora la mobilitat interna als municipis turístics i ofereix serveis complementaris com el trenet turístic a Palamós
Joel Serrano Giménez
Moventis Sarfa afronta el primer estiu amb Christian Busquets al capdavant de la gerència amb un operatiu pensat per absorbir el fort increment de mobilitat cap a la Costa Brava. La companyia preveu moure’s entre els 500 i els 700 serveis diaris durant els mesos de més activitat i reforça especialment les connexions entre Barcelona, Girona i els principals municipis del litoral, així com els enllaços interns entre els nuclis urbans i les platges. «Els mesos de juny a setembre són els mesos més intensos de l’any», explica Busquets.
Busquets, que va assumir la gerència l’1 de gener després d’haver estat director d’explotació des del setembre del 2023, encara la temporada alta en un context de creixement sostingut de la demanda de transport públic. Segons explica, entre juny i setembre Moventis Sarfa concentra aproximadament la meitat dels viatgers de tot l’any. La previsió per al 2026 és arribar als 3,5 milions de passatgers, després d’un exercici anterior en què l’empresa va fer 11,5 milions de quilòmetres.
L’operatiu d’estiu té un dels punts principals en les línies que connecten Barcelona amb la Costa Brava. En el moment de màxima demanda, la ruta entre Barcelona, Lloret de Mar i Tossa de Mar arriba a les 90 expedicions diàries, 45 d’anada i 45 de tornada. Això suposa, segons Busquets, una freqüència d’entre 10 i 15 minuts. «Cada 10 o 15 minuts hi ha un servei d’autobús», detalla el gerent, que considera que, per la intensitat del servei, la línia funciona gairebé com una connexió urbana malgrat ser interurbana.
La companyia també reforça les expedicions entre Girona i la Costa Brava, pensades tant per als desplaçaments quotidians com per als viatges de cap de setmana cap a les zones de platja. A més, incrementa serveis en corredors amb molta pressió estacional, com el de Figueres i Roses, que a l’estiu registra un augment notable de viatgers. «És un corredor que hi ha un volum molt important de viatgers i a l’estiu també es veu accentuat», apunta Busquets.
Un altre dels àmbits on Moventis Sarfa concentra esforços és la mobilitat dins dels municipis turístics. L’empresa amplia parcialment expedicions i itineraris per facilitar els desplaçaments entre els centres urbans i les platges. És el cas de Palafrugell, amb connexions cap a Calella, Llafranc i Tamariu, i també de Calonge i Sant Antoni. L’objectiu és donar resposta tant als veïns com als visitants que necessiten moure’s sense vehicle privat en unes poblacions que multipliquen la població durant la temporada estival.
L’operatiu també inclou serveis de caràcter turístic. A Palamós, Moventis Sarfa posa en marxa un trenet amb una ruta turística, i també manté un bus descapotable, pensat per oferir una experiència de visita al municipi i al litoral. Busquets subratlla que aquests serveis s’adrecen als turistes, però també als veïns que volen redescobrir el municipi des d’una altra perspectiva. «També per la gent pròpia del municipi que a vegades amb la mateixa família hi vol anar a l’estiu», afirma.
La temporada coincideix amb un moment de demanda creixent per al transport públic per carretera. El nou gerent vincula aquest augment a diversos factors, com el creixement poblacional, el desplaçament de residents cap a segones i terceres corones metropolitanes i un canvi generacional en què molts joves ja no tenen el carnet de conduir com una prioritat. «Saber-nos adaptar a aquesta creixent demanda és precisament un dels reptes més importants que tenim ara mateix sobre la taula com a sector», defensa.
El principal repte de l’estiu, segons Busquets, és gestionar els pics de demanda. A la Costa Brava, els fluxos són especialment marcats. «El divendres la gent té tendència a anar cap a la costa i els diumenges la gent té tendència a tornar cap a casa», resumeix. La companyia vol estabilitzar aquests desplaçaments i garantir que els usuaris puguin viatjar amb confort i qualitat de servei.
Per fer-ho, Moventis Sarfa treballa amb la seva flota habitual, d’uns 130 vehicles, i pot recórrer puntualment al suport d’altres empreses del grup en els moments de més pressió. La companyia té actualment 232 treballadors i la base d’operacions al polígon Mas Plans de l’Esclanyà, a Begur, des d’on coordina una activitat que inclou la línia regular, les rutes escolars, els serveis internacionals i els desplaçaments per a empreses.
Busquets defensa que l’operatiu s’ha de llegir també dins d’una estratègia més àmplia de mobilitat sostenible. L’empresa ha incorporat recentment vehicles híbrids a la flota i treballa en tres eixos de futur: la reducció d’emissions, la digitalització de la informació per a l’usuari i la flexibilitat de la demanda. En aquest últim àmbit, destaca el servei de bus a demanda que connecta la Bisbal d’Empordà amb diferents municipis disseminats del Baix Empordà, un model que només circula quan l’usuari el sol·licita.
A final de temporada, la companyia farà balanç a partir d’indicadors quantitatius, com el nombre de viatgers per corredors i municipis, i qualitatius, com les enquestes de satisfacció i el retorn dels usuaris. Busquets insisteix que la clau és «escoltar molt el territori» per adaptar els serveis a unes necessitats de mobilitat que han canviat respecte a fa uns anys i que, a l’estiu, es concentren amb especial intensitat a la Costa Brava.
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Via: Diari de Girona
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