Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l'Empordà
El conductor d’un camió ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Riudellots de la Selva, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 72 de l’autopista, en sentit França, i l’avís als serveis d’emergències s’ha rebut a les 17.02 hores.
Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un encalç entre dos camions. A conseqüència de l’impacte, el conductor d’un dels vehicles pesants ha mort. A més, una altra persona ha resultat ferida lleu.
L’accident ha provocat importants afectacions viàries. L’AP-7 ha quedat tallada en sentit nord i el trànsit s’ha desviat per la sortida de Maçanet de la Selva. La incidència ha generat fins a nou quilòmetres de retencions en direcció a França.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 63 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de principi d’any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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