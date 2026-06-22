Cantada d'Havaneres 2026
Calella de Palafrugell programa de nou 'El meu avi' a la Cantada d'Havaneres després de la polèmica de l'any passat
La nova direcció també ha incorporat una cantadeta infantil el divendres 3 de juliol amb alumnes de primària
Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la Cantada d'Havaneres del 2026, després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja de Port Bo de la localitat baix-empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'onze de la nit. Segons ha assenyalat Pastor a l'ACN, El meu avi estarà inclosa en l'apartat de cant comú previst en el programa de la Cantada d'Havaneres. A més, Pastor també ha incorporat una cantadeta infantil que es farà el dia 3 a les vuit del vespre i que té el propòsit d'acostar les havaneres a un públic jove i infantil.
Seran 33 alumnes d'escoles de Palafrugell i d'Esclanyà de 5è i 6è de primària els qui interpretaran diversos temes, en un projecte en què hi participen centenars d'alumnes. Pastor assenyala que la cantadeta vol convidar el públic a fer un recorregut per algunes de les havaneres més emblemàtiques. Una selecció de peces que volen "evocar històries de mar, records, enyorances i retrobaments", amb la veu dels alumnes com a element central d'un concert "pensat per fer créixer el vincle entre l'havanera, l'escola i la societat".
A la cantadeta infantil hi participaran alumnes de les escoles Barceló i Matas, Pi Verd i Vedruna de Palafrugell i de l’escola L’Olivar Vell d'Esclanyà, a Begur. La guitarra anirà a càrrec de Jan Frigola i la direcció serà de la mestra i creadora del projecte, Bet Mestre.
L'activitat s'organitza amb el suport de la Fundació Ernest Morató i l’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. La Fundació Ernest Morató treballa per a la preservació i difusió de l’havanera i la seva implicació permet connectar el treball pedagògic amb la tradició musical que ha fet de Calella de Palafrugell un espai de referència per a aquest gènere.
La cantadeta està prevista per al dia 3 de juliol a les vuit del vespre al passeig de Canadell i serà el preludi de la Cantada d'Havaneres del dia 4 a la platja de Port Bo. Enguany hi actuaran Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau.
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