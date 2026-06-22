Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marihuana EmpordàRepoblar MolinasSoldevilla premi BertranaJosep BofillMoció censura Pont de Molins
instagramlinkedin

Cantada d'Havaneres 2026

Calella de Palafrugell programa de nou 'El meu avi' a la Cantada d'Havaneres després de la polèmica de l'any passat

La nova direcció també ha incorporat una cantadeta infantil el divendres 3 de juliol amb alumnes de primària

Imatge d'arxiu de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell.

Imatge d'arxiu de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. / Marc Martí Font

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la Cantada d'Havaneres del 2026, després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja de Port Bo de la localitat baix-empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'onze de la nit. Segons ha assenyalat Pastor a l'ACN, El meu avi estarà inclosa en l'apartat de cant comú previst en el programa de la Cantada d'Havaneres. A més, Pastor també ha incorporat una cantadeta infantil que es farà el dia 3 a les vuit del vespre i que té el propòsit d'acostar les havaneres a un públic jove i infantil.

Seran 33 alumnes d'escoles de Palafrugell i d'Esclanyà de 5è i 6è de primària els qui interpretaran diversos temes, en un projecte en què hi participen centenars d'alumnes. Pastor assenyala que la cantadeta vol convidar el públic a fer un recorregut per algunes de les havaneres més emblemàtiques. Una selecció de peces que volen "evocar històries de mar, records, enyorances i retrobaments", amb la veu dels alumnes com a element central d'un concert "pensat per fer créixer el vincle entre l'havanera, l'escola i la societat".

A la cantadeta infantil hi participaran alumnes de les escoles Barceló i Matas, Pi Verd i Vedruna de Palafrugell i de l’escola L’Olivar Vell d'Esclanyà, a Begur. La guitarra anirà a càrrec de Jan Frigola i la direcció serà de la mestra i creadora del projecte, Bet Mestre.

L'activitat s'organitza amb el suport de la Fundació Ernest Morató i l’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. La Fundació Ernest Morató treballa per a la preservació i difusió de l’havanera i la seva implicació permet connectar el treball pedagògic amb la tradició musical que ha fet de Calella de Palafrugell un espai de referència per a aquest gènere.

Notícies relacionades i més

La cantadeta està prevista per al dia 3 de juliol a les vuit del vespre al passeig de Canadell i serà el preludi de la Cantada d'Havaneres del dia 4 a la platja de Port Bo. Enguany hi actuaran Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rec del Molí, l'artèria artificial que va donar prosperitat a l'Empordà durant segles
  2. José María Sánchez, peixater: 'Les sardines estan més bones com més calor fa
  3. Veïns del Delta Muga d'Empuriabrava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament
  4. Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
  5. La mare investigada per maltractar el seu nadó a Barcelona demana tornar a declarar: 'La primera vegada estava en estat de xoc
  6. La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen
  7. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
  8. Els usuaris de l'R11 de Rodalies no volem pagar més per un servei indigne

La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes

La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes

Calella de Palafrugell programa de nou 'El meu avi' a la Cantada d'Havaneres després de la polèmica de l'any passat

Calella de Palafrugell programa de nou 'El meu avi' a la Cantada d'Havaneres després de la polèmica de l'any passat

Un centenar de persones ateses per l’onada de calor a Catalunya

Un centenar de persones ateses per l’onada de calor a Catalunya

Illa reconeix el "balanç positiu" de Convergència i de l’obra de Pujol: "Catalunya li deu molt"

Illa reconeix el "balanç positiu" de Convergència i de l’obra de Pujol: "Catalunya li deu molt"

Què és la Flama del Canigó? El símbol que marca l’inici de la revetlla de Sant Joan i que aquest dimarts arriba a l’Empordà

Què és la Flama del Canigó? El símbol que marca l’inici de la revetlla de Sant Joan i que aquest dimarts arriba a l’Empordà

Rod Stewart, assistit amb un bombona d'oxigen en ple concert

Rod Stewart, assistit amb un bombona d'oxigen en ple concert
Tracking Pixel Contents