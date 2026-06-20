Aigua
La Bisbal d'Empordà recupera el servei d'aigua després de 24 hores sense per una avaria
Els tècnics van reparar la fuita inicial a la tarda, però una nova incidència va obligar a allargar els treballs
ACN
La Bisbal d'Empordà ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una avaria. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les cinc de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avaria a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a dos quarts de deu del vespre i el servei va quedar completament restablert a les quatre de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims cinquanta anys.
L'avaria es va detectar a dos quarts de quatre de la matinada d'aquest divendres al carrer Canigó i afectava una de les canonades principals que transporta aigua des del dipòsit municipal fins a la xarxa de distribució de la Bisbal d'Empordà. Segons va explicar l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, aquesta infraestructura acumula incidències recurrents des de fa anys i és punt sensible de la xarxa d'abastament.
El batlle va recordar que l'Ajuntament ja havia aprovat a finals de maig el projecte per substituir aquest tram de canonada i que actualment es troba en fase de licitació. També va detallar que s'havia construït un bypass per minimitzar l'impacte de futures avaries, però que, precisament, la fuita s'ha produït en aquest punt. "És una instal·lació que no ha tingut inversió des de fa més de cinquanta anys i tothom era conscient que s'havia de canviar", va afirmar.
De fet, l'Ajuntament ha tingut durant anys un conflicte judicial amb l'antiga empresa que gestionava el servei d'aigua al municipi, Sorea (actualment, Agbar). Segons va detallar l'alcalde, mentre el litigi estava judicialitzat "ni la companyia volia fer inversions ni l'Ajuntament". Amb l'arribada de l'actual equip de govern, però, van tancar aquest conflicte i es van començar a impulsar actuacions necessàries per renovar la xarxa.
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