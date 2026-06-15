Mossos
La nova seu regional dels Mossos d'Esquadra de les comarques gironines es construirà a Salt
El grup municipal del PSC subratlla que la decisió desbloqueja una inversió de 30 milions d'euros
Acord per desencallar el projecte per construir la nova seu regional dels Mossos d'Esquadra a Salt. Segons informa el grup municipal del PSC en un comunicat, els socialistes han impulsat les negociacions per desbloquejar una proposta que havia quedat enterrada i que suposarà una inversió de 30 milions d'euros. L'acord s'inclourà per urgència a l'ordre del dia del ple d'aquest dilluns a la tarda i, segons el PSC, inclou "una de les inversions més importants de les darreres dècades al municipi". La construcció de la seu regional dels Mossos a Salt havia estat una reivindicació municipal i, de fet, fins i tot l'any 2010 es va arribar a presentar un projecte amb un calendari de construcció, però finalment no va prosperar.
"És una inversió que reforçarà de manera permanent la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi, incrementarà els recursos destinats a la seguretat ciutadana i consolidarà Salt com un dels principals centres operatius de la regió policial de Girona", remarca el PSC al comunicat. El grup socialista reivindica el seu paper a l'hora d'acostar posicions entre Govern i Ajuntament per arribar a aquest acord.
El PSC exposa que la seguretat és una de les principals preocupacions dels veïns de Salt i que la nova comissaria regional aportarà "una resposta concreta i efectiva per reforçar la capacitat de prevenció, coordinació i resposta policial". El PSC considera que la millora de la seguretat requereix més recursos, més presència policial i més inversions públiques, i aquesta actuació avança en aquesta direcció.
El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Salt, Joan Martín, destaca que "era imprescindible aprofitar una oportunitat com aquesta": "Avui tanquem un cercle amb una inversió històrica que reforçarà els recursos policials i que obre un nou escenari en la preservació de la qualitat de vida dels ciutadans de Salt a través de la millora de la seguretat del municipi durant les pròximes dècades".
Martín remarca el paper del PSC en la construcció del consens per fer possible aquest acord: "Durant les darreres setmanes hem defensat que qualsevol acord important havia d'estar vinculat a un benefici tangible per al municipi. Avui podem anunciar una inversió extraordinària en seguretat que aporta una eina estratègica a Salt per afrontar els reptes dels pròxims anys".
L'acord passarà pel ple aquest dilluns a la tarda. La idea de construir la comissaria regional dels Mossos a Salt no és nova. De fet, l'any 2010, i amb Iolanda Pineda (PSC) com a alcaldessa, es va arribar a presentar una maqueta i un calendari amb els terminis per aixecar el nou edifici perquè els Mossos d'Esquadra tinguessin una nova seu regional i poguessin deixar la comissaria de Vista Alegre, al·legant llavors que havia quedat petita i era poc funcional.
Havia de ser una realitat l'any 2013, però finalment el projecte va quedar enterrat. Amb el canvi de mandat, Interior i Ajuntament van acordar crear la comissaria conjunta que hi ha en l'actualitat i el projecte de la nova seu regional no va reeixir.
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